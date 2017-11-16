Австралийцы на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков

В Австралии на референдуме по легализации однополых браков 61% избирателей проголосовали за легализацию, 38% – против. Премьер-министр страны Малкольм Тернбулл пообещал легализовать браки до конца 2017 года.

Как сообщает CNN, референдум проходил с 12 сентября по 7 ноября 2017 года в форме почтового опроса.

В течение двух месяцев в нем приняли участие более 12 миллионов австралийцев, что составляет более 79% процентов населения.

Всего за легализацию однополых браков проголосовали 61,6% избирателей, против выступили 38%.

После объявления итогов референдума в Мельбурне и Сиднее сотни человек вышли на улицу и устроили празднование.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл поддержал легализацию однополых браков и пообещал изменить законодательство до Рождества.

«Они сказали “да” справедливости, “да” верности, “да” любви. Теперь пришло время нам здесь, в парламенте Австралии, сделать то, о чем нас просит народ», — заявил Тернбулл.

В октябре 2013 года законодательная ассамблея Австралийской столичной территории уже принимала закон о легализации однополых браков. Однако через несколько месяцев суд признал закон «противоречащим федеральному законодательству» и аннулировал десятки уже заключенных браков.

Однополые браки легализованы в более 20 странах мира.

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