Австралия: При крушении гидросамолета погибли шесть человек, в том числе ребенок

Гидросамолет упал в реку Хоксбери в 50 километрах от Сиднея, спасатели уже достали тела троих пассажиров. Всего погибло шесть человек – пилот, четверо граждан Великобритании и 11-летний мальчик.

На месте катастрофы находятся полицейские и спасатели, а британское консульство сотрудничает с местными властями, ведь на борту рухнувшего судна находились граждане Великобритании.

Тела троих человек уже подняли со дна реки Хоксбери, когда достанут тела оставшихся и сам гидросамолет, неизвестно. Возможно это удастся сделать уже 1 января.

Причину крушения еще не установили. По словам очевидцев, самолет рухнул в реку с расстояния в 500 метров от водной глади.

Гидросамолет принадлежал компании Sydney Seaplanes — крупному туристическому оператору.