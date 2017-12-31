В 2018 году Нацбанк выпустит 14 тысяч коллекционных монет

Национальный банк Кыргызстана планирует в 2018 году отчеканить 14 тысяч коллекционных монет с изображениями исторических сюжетов, национальных игр и инструментов.

Всего будет четыре вида новых монет номиналом от одного сома до десяти.

На 7 000 монет будет изображена юрта — они посвящены «Эпохе Кыргызского каганата».

Еще 5 000 монет будут приурочены к 25-летию национальной валюты.

На 1 000 монет, посвященных национальным инструментам, будет изображен комуз, а на 1 000 монет из серии «Кочевники» будет изображение национальной игры улак тартыш.

Монеты будут выполнены в серебре, а также в меди и никеле.

Номинал серебряных монет — 10 сомов, медно-никелевых — один сом.

Первые кыргызские коллекционные монеты были выпущены в 1995 году. Они были посвящены 1000-летию эпоса «Манас».

С тех пор Национальный банк выпустил более 50 различных видов коллекционных монет из золота, серебра, мельхиора, сплава меди и никеля.