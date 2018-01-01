Первая речь Жээнбекова на посту президента Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков произнес свою первую речь на посту президента Кыргызстана. Новогодняя речь была короткой – по паре минут на поздравления на кыргызском и русском языках.

Речь была короткой и не коснулась итогов года или прошедших в октябре выборов президента Кыргызстана.

Жээнбеков поздравил кыргызстанцев на двух языках — кыргызском и русском.

«Кыргызстан подошел к важному этапу своего развития. Перед нами стоят большие цели, мы скоро примем долгосрочную стратегию нашего развития», – сказал президент, и дал ряд обещаний.

Президент заявил, что поставит «человека и семью во главу угла государственной политики», пообещал вынести дружеские отношения с соседями на новый уровень и «решительно» очистить страну от коррупции.