ГУВД Бишкека: Новогодняя ночь прошла спокойно

Всего за правопорядком в новогоднюю ночь следили более двух тысяч сотрудников милиции. Во время празднований потерялись 27 детей, но милиционеры вернули их родителям.

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что новогодняя ночь прошла спокойно. Тем не менее, во время праздничных мероприятий на площади «Ала-Тоо» потерялись 27 детей, однако их нашли и вернули родителям.

В целом, празднование Нового года в центре города прошло в спокойной обстановке и без происшествий. За порядком в новогоднюю ночь следили более двух тысяч милиционеров.

В пресс-службе мэрии сообщили, что на площади горожан поздравил и мэр Бишкека Албек Ибраимов.