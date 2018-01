Ливерпуль: Пожар на многоэтажном паркинге уничтожил более тысячи автомобилей

В Ливерпуле во время крупного пожара в многоэтажной парковке сгорели около 1400 машин. Полиция эвакуировала жителей ближайших домов, пострадавших нет.

Всего в тушении пожара принимал участие 21 пожарный расчет. Пожарные тушили парковку всю ночь — его оценили как один из самых сложных. Сообщений о пострадавших не поступало.

«Предварительное расследование показало, что огонь вспыхнул случайно в одной из машин, после чего перекинулся на другие. По нашим данным, все автомобили на парковке были уничтожены», — сообщили в полиции.

Public Health England say if you see smoke from the Liverpool Echo Arena car park fire stay in, close all windows and doors and if difficulty breathing seek medical assistance.

Anyone with a lung condition or asthma should stay in or seek medical help if breathing difficult.

