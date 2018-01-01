Бишкек: C площади Ала-Тоо вывезли 10 тонн мусора после новогодних мероприятий

Муниципальное предприятие «Тазалык» сообщило, что после празднования Нового года на площади вывезли восемь грузовиков мусора. Площадь убирали шесть единиц техники и 60 рабочих.

Пресс-секретарь «Тазалыка» Жибек Каракеева сообщила, что сотрудники вышли на уборку площади утром 1 января. Центр города убирали шесть единиц техники и 60 рабочих. Они собрали и вывезли 10 тонн мусора.

«В этот раз мы управились на полчаса быстрее, чем в прошлом году», — сказала Каракеева.

Всего на площади было установлено 10 евроконтейнеров для сбора мусора и восемь больших пластмассовых урн. Но этого оказалось недостаточно и к утру площадь была завалена мусором.

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