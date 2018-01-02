Протесты в Иране: Число жертв достигло 13 человек

Антиправительственные митинги в Иране начались 28 декабря, и к 30 числу было известно о двух погибших. За последние сутки декабря в разных районах страны погибли еще 10 демонстрантов. Власти заявили, что был убит как минимум один сотрудник полиции.

Несмотря на призывы президента Хасана Рухани не бунтовать в новогоднюю ночь, акции протеста в стране не прекратились.

В последние сутки декабря стало известно о как минимум 10 погибших демонстрантах – шести человек в Туйсеркане, двух в Изе, и оставшихся двух – в других регионах страны.

Причина смерти демонстрантов пока не сообщается, хотя первых двух погибших – протестующих из Доруды – предположительно убили полицейские. Власти утверждали, что за митингами стоят «иностранные агенты», и обвиняли их в убийстве демонстрантов.

Есть информация и о полицейском, погибшем при разгоне акции протеста — в него выстрелили из ружья в городе Наджафабад.

Таким образом, число жертв увеличилось до, по меньшей мере, 13 человек.

Увеличилось и число задержанных – от около 80 демонстрантов, об аресте которых было известно 30 декабря, до более 400 человек к 1 января.

По информации кыргызского МИД, кыргызстанцев среди погибших и пострадавших нет.

Причина протестов

Протесты начались 28 декабря в городе Мешхед из-за высоких цен на продукты, и вскоре объяли другие крупные города. Это самая большая акция протеста в Иране со времен Зеленой революции 2009 года, во время которой погибли по меньшей мере 30 человек.

Вскоре протестное движение уже не просто требовало понизить цены или отвлечься от внешней политики, и заняться внутренними проблемами страны, но и свободы для политзаключенных, отставки президента Рухани и аятоллы Хименеи и отмены клерикального правления.

По информации Reuters, демонстранты кричали «Смерть диктатору» и сжигали портреты аятоллы и президента.

Власти пригрозили жестко гасить очаги беспорядков, а правоохранительные органы были замечены в жестоком обращении с демонстрантами.

Протесты активно освещались в социальных сетях и обсуждались в мессенджере Телеграм, поэтому в стране частично ограничили доступ к мобильному интернету и заблокировали Телеграм и социальную сеть Инстаграм.

31 декабря президент Хасан Рухани выступил с речью, призвал иранцев к спокойствию и признал, что в стране есть проблемы с экономикой и уровнем коррупции.

По теме:

Иран: Антиправительственные митинги переросли в беспорядки, два демонстранта убиты