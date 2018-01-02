Чуйская область: В новогоднюю ночь в собственном доме были убиты мать и дочь

В селе Беловодское убиты две женщины – мать и дочь. Предположительно они стали жертвами грабителей, которые забрались в их дом в новогоднюю ночь — они также тяжело ранили супруга погибшей.

Неизвестные в ночь с 31 декабря на 1 января забрались в дом в селе Беловодское. В доме находились четыре человека — муж и жена, ее мать и двухмесячный ребенок.

«Преступники получили наводку, что в доме хранится 100 тысяч сомов, и пошли за этими деньгами», — сообщил изданию «Спутник» источник в правоохранительных органах.

Грабители убили двух женщин из дробовика — одна получила выстрел в голову, другая была убита выстрелом в спину, мужчину ранили в подбородок. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Ребенка грабители не тронули — двухмесячного малыша родителям оставила одна из двух дочерей пары.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство», объявлен план «Перехват». Милиция ищет автомобиль Subaru Forester белого цвета, на котором, предположительно, скрылись нападавшие.