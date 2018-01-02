Новозеландцы построили остров из песка, чтобы выпить алкоголь в Новый год

Группа энтузиастов из города Коромандел возвела самодельный островок, чтобы обойти запрет на распитие алкогольных напитков на пляжах и общественных местах.

Жители города Коромандел в Новой Зеландии создали свой остров из песка в устье реки Тайруа.

Во время отлива они собрали кучу песка, придали ему форму острова, поставили на нее стол и лавочку. Когда вода вернулась в канун Нового года, они приплыли к своему острову, высадились на него и начали праздновать, распивая спиртные напитки.

В Короманделе запрещено употребление алкоголя в общественных местах и пляжах. Формально, местные жители все же нарушили закон, потому что находились на территории города.

Сами отдыхающие заявили, что их островок находился в «нейтральных водах». Они добавили, что пили ночью и наблюдали за фейерверком.

Местный шериф добавил, что раньше никто не пытался так «творчески обойти запрет» на употребление алкоголя.

«Если бы я знал, то, вероятно, сам присоединился бы к ним», — добавил шериф.