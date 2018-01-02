Скончался депутат Жыргалбек Калмаматов

Депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Жыргалбек Калмаматов скончался ночью 2 января. Причиной смерти политика стал сердечный приступ.

Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что политик скончался в ночь с 1 на 2 января. Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков сказал, что Калмаматова похоронят в родном селе.

«Тело уже везут в село Гульчо Алайского района. Похороны пройдут завтра в 12:00», — сказал Баатырбеков.

О смерти депутата также написала его коллега Эльвира Сурабалдиева.

Не стало еще одного нашего коллеги – депутата Жыргалбека Калмаматова. Соболезнования родным и близким. #RIP — Elvira Surabaldieva (@ElviraSur) January 2, 2018

Жыргалбек Калмаматов скончался на 46 году жизни. Он был женат и у него осталось девять детей.

Калмаматова избрали депутатом от партии «Кыргызстан» в 2015 году. До этого в течение пяти лет возглавлял компанию «Агромет».

Он начал свою карьеру в 1991 году на должности бухгалтера в крестьянском хозяйстве «Жылуу-Суу» в Алайском районе Ошской области.

После чего в 1999 году стал генеральным директором компании «Всегда», а в 2002 году возглавил правительственное предприятие «Темир».

Спустя два года он начал работать директором в ассоциации «Конурат» и проработал на этой должности до 2010 года.