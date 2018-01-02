«Азаттык»: Кыргызстанки в Турции. Такие разные судьбы

В 2017 году в два раза увеличилось количество кыргызстанцев, приехавших на заработки в Турцию. Большинство из них девушки. Не обошлось и без случаев, когда гражданки Кыргызстана, не знавшие законов, общественных устоев и языка столкнулись с различного рода насилием и давлением. Примерами этого могут служить истории Малики в Анталье, Сергуль в Анкаре и Ранохан в Алании.

Оригинал материала опубликован на сайте Радио «Азаттык». Автор материала — Эльвира Будайчиева.

23-летняя Малика Ноотиева была избита 21 декабря 2016 года и поступила в клинику «Акдениз» Антальи в бессознательном состоянии. За это время ей сделали три операции на голове, некоторые фрагменты черепа заменили пластиком.

Первое заседание по делу Малики Ноотиевой прошло 12 июля в суде по рассмотрению тяжких преступлений. В феврале девушка выписалась из больницы, но из-за следственных и судебных мероприятий вынуждена находиться в Анталье, где она проживает с мамой.

Малика пока не может хорошо говорить, голос очень тихий, поэтому при ответах на вопросы она испытывала трудности. В связи с этим, о ее состоянии рассказала мама Адель.

— Сейчас, слава богу, ей стало лучше. Но левая сторона пока так и не начала функционировать. Особенно ей трудно с левой рукой, которую она не может держать. Сейчас мы проходим курс физиотерапии. Мы планируем как только закончится суд, уехать в Кыргызстан.

Малика год назад приехала в Анталью для того, чтобы работать няней по уходу за детьми, но доверившись знакомой соотечественнице, попала в такую историю. На судебном заседании, Малика рассказала, что гражданин Турции затащил ее в машину и отвез ее в район Коркутели города Антальи.

Применив физическую силу, он, по ее словам, несколько раз ударил ее по голове железным предметом. Сам подозреваемый вину не признает. Следующее судебное заседание в связи с состоянием здоровья Малики состоится в январе 2018 года.

По данным неправительственных организаций Турции, в течение 2017 года каждый день одна женщина умирала от насилия. Большинство из них пострадали от рук супруга, детей или родственников мужского пола.

Правительство Турции в целях борьбы с насилием в отношении вносит поправки в законодательство и разрабатывает социальные проекты.

Кыргызстанки в Турции работают в основном в качестве домашнего персонала, продавцами в магазинах текстильных изделий, няньками по уходу за детьми или сиделками для пожилых людей.

Они проживают и трудятся в основном в таких крупных туристических городах как Стамбул, Анкара, Измир и Анталья. О своих правах и обязанностях в качестве трудового мигранта, путях разрешения проблем со здоровьем в случае отсутствия медицинской страховки, они осведомлены плохо.

Кто выплатит Динаре компенсацию?

Динара Алымкулова 28 июля попала в дорожно-транспортное происшествие в Анталье. Девушка, в которой в результате аварии была раздроблена правая пятка и вследствие чего ей была сделана сложная операция, седьмой месяц работала в Турции сиделкой.

Динара вечером 31 июля выехала на прогулку на электромотоцикле с подростками из семьи, где она присматривала за пожилым человеком. Попавшие в аварию Динара и двое подростков сразу были доставлены в больницу университета «Акдениз».

— Рядом со мной были 17-летний парень и 11-летняя девочка. Мы взяли электромотоциклы и совершали прогулку, все было нормально. Как раз закончился дождь, и мы спокойно ехали на своих мотоциклах.

Несмотря на то, что с тех пор прошло шесть месяцев, водитель, сбивший девушку, до сих пор не найден. Адвокат Динары Хасан Жан сообщил, что Динара должна пройти проверку комиссии для того, чтобы получить компенсацию от государства.

— Все расходы на лечение в больнице взяла на себя компания. Скоро должны сделать еще одну операцию на пятку Динары. Поэтому я должен собрать всю информацию из больницы и передать документы.

Поскольку правоохранительные органы не смогли найти сбившего ее парня, правительство должно выплатить денежную компенсацию пострадавшему. Сумма будет известна после заключения специальной комиссии. Если Динара посчитает сумму недостаточной, то она имеет право снова подать в суд.

По официальным данным, в Турции зарегистрировано 19 тысяч граждан Кыргызстана. Но только на территории Антальи неофициально проживает более 6 тысяч кыргызстанцев.

Избившие женщину полицейские останутся безнаказанными?

В турецком сегменте соцсетей 4 октября 2017 года распространилось и бурно обсуждалось видео, на котором запечатлено как двое сотрудников полиции района Алании провинции Анталья избивают лежащую на земле женщину.

Турецкая полиция начала расследование и выяснилось, что пострадавшей оказалась 40-летняя гражданка Кыргызстана, которая предположительно страдала психическими расстройствами.

После получения лечения она вернулась в Бишкек. Но Муге Гезгинжи — адвокат, защищающий интересы кыргызстанки, заявил, что не в курсе ее отъезда на родину.

— Нам ничего не сообщали. Не могу понять, как Ранохан в таком состоянии уехала в Кыргызстан. Один из обвиняемых полицейских был освобожден до начала судебного процесса. Второй находится под надзором суда. Оба были уволены из органов внутренних дел.

Но вполне возможно, что скрытно это дело постараются замять и тогда оба сотрудника могут вновь быть взяты в полицию. Я думаю, что у них именно такая цель.

Как стало известно, пострадавшая от побоев до возвращения в Кыргызстан лечилась в психдиспансере города Аданы. Что стало причиной ее такого состояния пока неизвестно.

В тоске по дому…

Магистрант Стамбульского университета и университета Ольденбург в Германии Айжамал Марат провела исследование по изучению именно этих вопросов — психологическое и социально-экономическое положение кыргызстанок в Турции.

— Поговорив с мигрантами, я услышала разные истории. Некоторые говорили, что соскучились по родным в Кыргызстане. Я заметила, что они устали каждый убирать чьи-то дома, что им тяжело в Турции. Но были и такие, кто говорил, что им нравится климат Турции, здешние условия работы.

Как я поняла, у большинства тех, кто выехал в миграцию в Турцию, имеются проблемы в Кыргызстане. Некоторые из тех девушек, с которыми я поговорила, вынуждены были приехать в Турцию из-за низкой зарплаты в Кыргызстане. Кроме того, я встретила кыргызстанок, которые уехали, чтобы покончить с домашним насилием, которому они подвергались.

Айжамал Марат, которая поговорила с десятками женщин-мигрантами, интересовало в основном их психологическое состояние. Из-за того, что кыргызстанкам зачастую перепадает тяжелая физическая работа, были случаи, когда это влияло на устойчивость их психического состояния.

— Не очень хорошее знание турецкого языка, ограниченность в общении с окружающими, с обществом – это все уже само по себе пугает иностранцев. Кроме того, когда накладывается обязанность выполнения других вещей, помимо уже оговоренных, мне кажется, они, действительно, не выдерживают такой большой нагрузки.

Например, есть такие, кто работает с 7 утра до полуночи. В своем исследовании я сделала вывод о том, что «из-за нехватки знаний в сфере правовой грамотности, это влияет на психологическое состояние мигрантов в Турции».

Те, кому повезло

Но есть среди кыргызстанских мигрантов в Турции и те, кто открыл свое дело и достиг успеха. Открывшие свое кафе Айпери, Айдана и Айпери в прошедшем году пополнили ряды таких соотечественников. Три подружки, открывшие свое дело в Анкаре, до этого работали няньками и сиделками в турецких семьях.

— Мы все трое одновременно остались без работы. Устав все время работать на кого-то, задумались о том, чтобы открыть свое дело. Сами мы, конечно бы, не справились. Собрав деньги, которые у нас были, взяли еще немного в долг и открыли кафе.

Количество кыргызстанцев, приехавших работать в Турцию, в 2017 году увеличилось вдвое по сравнению с годом предыдущим.

Несмотря на то, что многие из них получили в Кыргызстане высшее образование, по специальности почти никто из них не работает. Причиной этого является плохое знание турецкого языка и то, что дипломы Кыргызстана не соответствуют образовательным стандартам Турции.

И, тем не менее, стоит отметить, что есть и такие, кто, выучив турецкий язык на месте, позже поступает в колледжи и университеты Турции, а потом закончив их, работает по полученной специальности.

В самом Кыргызстане пока на недостаточном уровне находятся работы по оказанию правовой и социальной помощи тем, кто выезжает на заработки в Турцию.

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