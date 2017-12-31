Кемин: Милиционер за свой счет организовал празднование нового года для детей-сирот

Начальник Кеминского РУВД Чуйской области Нурмат Давлетов за свой счет устроил праздник для 23-х детей сирот. Он свозил их погулять возле главной елки страны, в кино, и поесть в кафе и подарил каждому из них по сладкому подарку.

Начальник Кеминского РУВД Нурмат Давлетов организовал поездку кеминских детей-сирот в Бишкек.

В сопровождении милиционеров дети играли на площади с аниматорами, гуляли вокруг елки, а после пошли в кино на мультфильм.

Давлетов покормил детей в кафе и подарил каждому из них подарки.

В МВД сообщили, что все расходы по организации поездки сирот в столицу Нурмат Давлетов взял на себя.

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