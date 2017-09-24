Проживающие в Нью-Йорке кыргызстанцы оплатят годовое обучение для 50 детей в школе-интернате №71. Расходы на годовое обучение одного ребенка составляют 500 долларов.

Об этом сообщил в фейсбуке благотворительный фонд «Элим, барсыңбы».

По словам руководителя фонда Хабиба Арзыкулова, диаспора кыргызстанцев в Нью-Йорке профинансирует годовое обучение 50 детей-сирот в бишкекской школе-интернате №71. Расходы на одного ребенка составляют 500 долларов.

Будут оплачены все расходы 50 учеников, кроме зарплаты преподавателей. Всего в школе-интернате обучается 200 детей-сирот.

Благотворительная акция проходит под названием «Один спонсор — один ученик».

Арзыкулов путешествует по американским штатам и просит кыргызстанцев, проживающих в США, помочь детям-сиротам на своей родине.

Сейчас в Соединенных штатах Америки учиться и проживает более 20 тысяч кыргызстанцев.

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