Поздним вечером 24 сентября загорелось кафе «Мангал» на проспекте Токомбаева. Пожарные локализовали огонь, не дав ему перекинуться на соседние заведения, жертв нет.

Кафе «Мангал» на пересечении улиц Абдрахманова и Токомбаева (южная магистраль) загорелось около 21 часов 24 сентября.

По словам пресс-секретаря МЧС Эльмиры Шериповой, сообщение о пожаре поступило в 21:48 часов.

Выехавшая на место группа пожарных локализовала очаг возгорания спустя час.

«Локализация последствий пожара продолжается, то есть сейчас тушат мелкие очаги и ведется разбор завалов», — сказала Шэрипова.

Бороться с огнем выехало три пожарных расчета. Выехавшие на место корреспонденты Kloop.kg сообщили, что пожар не успел нанести большого ущерба заведению.

Жертв и пострадавших нет, огонь не успел перекинуться на другие постройки. Сумма ущерба, нанесенная пожаром, а также его причины пока неизвестны.

Фото: Владислав Шамов

По теме: