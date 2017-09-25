Американские футболисты, бейсболисты и баскетболисты перестали вставать во время национального гимна в знак протеста против полицейского произвола в отношении темнокожих. Трамп подверг спортсменов жёсткой критике.

В Америке разразился скандал. Игроки ведущих спортивных лиг — NFL (американский футбол), NBA (баскетбол) и MLB (бейсбол) во время игр встречают национальный гимн стоя на одном колене и скрестив руки, выражая таким образом протест против полицейского произвола в отношении темнокожих.

Президент страны Дональд Трамп посчитал, что спортсмены своим поведением оскорбляют США и во время выступления перед сторонниками в Алабаме довольно жестко прошелся по протестующим, назвав тех «сукиными детьми, которые демонстрируют тотальное неуважение к наследию Соединённых Штатов».

После заявления Трампа, игрок баскетбольной команды «Golden State Warriors» Стефен Карри отказался от приглашения на традиционный прием для спортсменов в Белом доме, который должен состояться в феврале.

На что Трамп ответил, что раз Карри не считает честью посетить Белый дом, то и приглашения туда он не получит. Баскетболист парировал тем, что так себя вести главе государства не полагается.

Карри поддержал коллега по цеху ЛеБрон Джеймс. В твиттере легендарный баскетболист написал, что посетить Белый дом считалось честью только до того момента, как в нем появился Трамп.

U bum @StephenCurry30 already said he ain’t going! So therefore ain’t no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

Игроков Национальной футбольной лиги также поддержали владельцы команд.

«Злые и оскорбительные замечания президента противоречат всему, что символизирует наша страна», — написал владелец «San Francisco 49ers» Джеймс Йорк.

Словесная перепалка продолжилась в воскресенье твитом Трампа о том, что низкая посещаемость матчей NFL обусловлена неуважением игроков к символам государства.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

Протесты среди спортсменов против полицейского произвола в отношении темнокожих начались ещё в прошлом году и возобновились с новой силой после событий в Шарлоттсвилле. Первыми отказались слушать гимн страны стоя игроки Национальной футбольной лиги.

В августе 2016 года квотербек «San Francisco 49ers» Колин Каперник отказался встать во время исполнения гимна. Свое поведение он объяснил тем, что не желает гордиться страной, где существует расовая дискриминация. После того случая игрок не может подписать контракт ни с одной командой NFL.

После выступления Трампа в Алабаме, где он он жестко прошелся по протестующим, коллег из Национальной футбольной лиги поддержали баскетболисты и бейсболисты.

Баскетбольная команда «Golden State Warriors» уже заявила, что в феврале все же посетит Вашингтон, но вовсе не из-за приема в Белом доме, а для того, чтобы провести в столице мероприятия в поддержку равноправия.

Фото: Billie Weiss/Getty Images/AFP