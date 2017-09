Американские футболисты, бейсболисты и баскетболисты перестали вставать во время национального гимна в знак протеста против полицейского произвола в отношении темнокожих. Трамп подверг спортсменов жёсткой критике.

В Америке разразился скандал. Игроки ведущих спортивных лиг — NFL (американский футбол), NBA (баскетбол) и MLB (бейсбол) во время игр встречают национальный гимн стоя на одном колене и скрестив руки, выражая таким образом протест против полицейского произвола в отношении темнокожих.

Президент страны Дональд Трамп посчитал, что спортсмены своим поведением оскорбляют США и во время выступления перед сторонниками в Алабаме довольно жестко прошелся по протестующим, назвав тех «сукиными детьми, которые демонстрируют тотальное неуважение к наследию Соединённых Штатов».

После заявления Трампа, игрок баскетбольной команды «Golden State Warriors» Стефен Карри отказался от приглашения на традиционный прием для спортсменов в Белом доме, который должен состояться в феврале.

На что Трамп ответил, что раз Карри не считает честью посетить Белый дом, то и приглашения туда он не получит. Баскетболист парировал тем, что так себя вести главе государства не полагается.

Карри поддержал коллега по цеху ЛеБрон Джеймс. В твиттере легендарный баскетболист написал, что посетить Белый дом считалось честью только до того момента, как в нем появился Трамп.

U bum @StephenCurry30 already said he ain’t going! So therefore ain’t no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!

— LeBron James (@KingJames) September 23, 2017