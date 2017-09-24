В Москве за угрозы сжечь кинотеатры, в которых планируется показ скандального фильма «Матильда», арестовали лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина. Калинин останется под арестом до 22 ноября.

Александр Калинин арестован до 22 ноября, но не признает своей вины.

«Он не оспаривает направление писем [в кинотеатры]. Он говорит, что направлял их по религиозным убеждениям, но не согласен с наличием вины», — сказал представитель суда.

Его задержали 20 сентября по подозрению в оказании давления на кинотеатры, которые готовятся к показу фильма «Матильда».

МВД России возбудило уголовное дело по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» из-за того, что Калинин начал публично угрожать кинотеатрам поджогами при показе фильма «Матильда».

По этой статье, Калинину грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа до 300 тысяч рублей. Кроме того, Калинин сказал, что сентябрьские массовые эвакуации в торговых центрах, школах и других общественных местах по всей России также связаны с «Матильдой».

При обыске его дома полицейские нашли листовки «За Матильду гореть». С ним были задержаны еще трое активистов «Христианского государства» — Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц.

Они арестованы по обвинению в поджоге автомобилей возле дома Константина Добрынина — адвоката режиссера «Матильды» Алексея Учителя.

Открытое противостояние главы незарегистрированной нигде общины «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина с режиссером «Матильды» началось после выхода первого трейлера фильма.

В начале 2017 года Калинин начал рассылать письма с угрозами в кинотеатры и требовать отменить прокат. В интервью «Медузе» он заявил, что к нему обращаются россияне, которые против выхода фильма «Матильда».

Он заявил, что эти люди «могут пойти на самые крайние меры». По его словам, они ​готовы сжечь или даже убить все, что «способствует этому богохульству».

Калинин предупредил, что недовольные «безумьем богохульным» могут «Учителя посадить на кол».

Кроме того, в интервью «Медузе» он сказал, что «православная Россия должна быть такой же как Иран». По его мнению, в стране должен быть тотально-религиозный режим.

Позже Калинин в интервью РБК заявил, что «Медуза» переврала его слова. В ответ на это издание опубликовало аудиозапись интервью.

«Христианское государство», по словам Калинина, существует с 2010 года, а в его составе числиться до 300 человек. При этом, официально община не зарегистрирована, существует лишь ее сайт, не работающий с 14 сентября.

Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская также выступала против показа «Матильды» и готовила документы, которые бы подтверждали, что дальние родственники Николая Второго также против выхода этого фильма.

После того как Калинина задержали, Поклонская заявила, что всегда осуждала его действия и высказывания.

«Проявление экстремизма в данном вопросе — это часть определенного плана, направленного на дестабилизацию общества, разобщение людей, дискредитацию православных верующих», — сказала она в интервью «Медузе».

Фильм «Матильда» — российский художественный фильм режиссера Алексея Учителя, известными работами которого являются фильмы «Космос как предчувствие» и «Прогулка».

Прокат фильма запланирован на 26 октября 2017 года.

В нем рассказывается об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Романова, последнего императора России.

Противники фильма считают, что он — «богохульство», так как рассказывает о романе канонизированого как мученика Николая Романова и простой балерины.

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