Профессия — мама. Каково воспитывать 13 детей?

Отношения внутри семьи

Еще у одной дочки были серьезные проблемы со здоровьем, она у меня со специальными потребностями. Таким детям нужно особое внимание, поэтому я получила второе образование психолога. Это здорово помогло мне с решением конфликтов внутри семьи.

Старшая дочь ревновала меня к младшей, когда я занялась ее лечением. Однажды я нашла открытку со словами: «Раньше Вы были только моей мамой, можете больше не любить меня». Я чувствовала ее боль. Мне было страшно потерять доверие одной и затормозить психологическое развитие другой дочери. Тогда я решила переложить часть заботы на старшую девочку, сделать ее причастной к лечению. Нужно уметь втягивать детей в процесс воспитания, только так появляется сплоченность среди неродных братьев и сестер.

Другой пример — мой уже взрослый сын. Это был малыш с умственной отсталостью, весной и осенью он становился агрессивным. Это отражалась на всей семье. Тогда я приучила детей помогать и учить его, брать часть ответственности на себя. Они напоминали ему вовремя принимать таблетки. Он до сих пор звонит мне из Москвы и говорит: «Апа, я пью лекарства, не волнуйтесь».

Фото: Эдиль Байызбеков / Kloop.kg

Но не всех детей можно перевоспитать. Однажды ко мне попал семилетний мальчик, которого знала вся Чолпон-Ата. Первая SOS-мама не выдержала и уволилась из-за него. Он вечно хулиганил, что-то ломал или дрался. Когда я уезжала на базар, разбивал люстру или посуду, а в пять часов утра пел гимн и строил баррикады.

Такому гиперактивному ребенку нужно было занимать все свободное время. Он приходил из школы, потом шел на футбол и занимался в музыкальной школе. Все учителя умоляли забрать его, потому что на футболе он дрался, в школе рвал струны, ну а я бегала за ним в тапочках по всей Чолпон-Ате. И так все 15 лет. Я всегда шутила, что когда он выпустится, я устрою той. А он говорил: «Мама, я же ваш адреналин, будете скучать без меня». Так оно и вышло. Сейчас ему 22, а он все такой же непоседа.