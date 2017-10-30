Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что экономика Кыргызстана уже почувствовала «негативный эффект» от усиления пограничного контроля со стороны казахских пограничников. Он считает, что правительство должно сделать все, чтобы сохранить темпы роста экономики.

Исаков на заседании правительства заявил, что усиление пограничного контроля со стороны Казахстана сопровождается «элементами скрытого таможенного регулирования».

«Введение Казахстаном в одностороннем порядке без каких-либо предварительных уведомлений усиленного пограничного контроля с элементами скрытого таможенного регулирования влечет негативные экономические последствия. […] Дискриминационные меры уже сейчас приводят к замедлению темпов внешнеэкономической деятельности», — сказал он.

Исаков считает, что нужно соблюдать все пункты и договоренности, которые Кыргызстан взял на себя при вступлении в Евразийский экономический союз. По его словам, Кыргызстан может рассчитывать только на собственные силы.

«Спасибо России за 200 млн долларов, которые они предоставили в качестве помощи в интеграции. От 100 млн Казахстана мы уже отказались. Даже если бы мы получили эти деньги, то какими-либо железяками», — сказал Исаков.

Также на заседании директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов сообщил, что на кыргызско-казахской границе 90% ветеринарных постов отвечают всем требованиям.

По его словам, с 15 ноября 2017 года все сертификаты качества Кыргызстана перейдут в электронный вариант и у казахских коллег больше не останется претензий.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе осложнилась после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана в том, что они «разворовывают богатства» страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Сейчас главная проблема — это низкая скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников. На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» до сих пор стоят около 500 грузовых фур.

Премьер-министр Сапар Исаков 30 октября подписал постановление о предоставлении отсрочки по таможенным платежам, налогам и соцотчислениям для застрявших на кыргызско-казахской границе предпринимателей.

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