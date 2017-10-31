Журналистка, правозащитница и певица Екатерина Гордон сказала, что будет баллотироваться в президенты России. Она стала второй женщиной, которая заявила о готовности участвовать в президентских выборах – журналистка Ксения Собчак будет участвовать в президентских выборах под лозунгом «Собчак против всех».

Журналистка опубликовала видеообращение в соцсетях 30 октября.

«Меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет. Я мать двоих детей, журналист с 10-летним стажем, я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год защищаю права женщин и детей», — заявила она.

Гордон заявила, что хочет сконцентрировать свое внимание на проблемах «матерей одиночек, на которых всем плевать» и «стать голосом женщин, чьи голоса попраны».

«Я не представитель гламура, я не родилась с серебряной ложкой во рту. Я из простой семьи, с 13 лет работаю. Я прошу вас поддержать мою кандидатуру», — сказала журналистка, очевидно пытаясь поддеть другую кандидатку в президенты — дочь экс-мэра Санкт-Петербурга Ксению Собчак.

Также Гордон в своем обращении заявила, что, вероятно, станет единственным кандидатом в президенты «не согласованным с администрацией президента».

Гордон стала второй женщиной, заявившей о готовности участвовать в выборах президента России в 2018 году. Ранее о своем участии заявила ведущая и журналистка Ксения Собчак.

Лозунг предвыборной кампании журналистки называется «Собчак против всех». Сама Собчак объяснила, что хочет таким образом вернуть графу «Против всех» в избирательных бюллетенях.

Также о своих планах баллотироваться в президенты заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Пока неизвестно будет ли участвовать в выборах действующий президент России Владимир Путин — он старается избегать эту тему в разговорах с журналистами. Когда ему задали этот вопрос во время телемоста, он ответил «Хорошо, я подумаю, спасибо».

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