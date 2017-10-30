Государственная регистрационная служба (ГРС) подаст в суд на редакцию Kloop.kg из-за расследования по системе «Самара». Журналисты Kloop.kg доказали, что на сервере ГРС в течение месяца содержался негосударственный сайт samara.kg, хранящий информацию о личных данных избирателей.

Пресс-служба ГРС назвала «догадками и иллюзиями» расследование Kloop.kg о том, что на их сервере, который обрабатывает личные данные избирателей, находился сторонний сайт samara.kg.

«В связи с отказом Kloop.kg опровергнуть ложную статью Государственная регистрационная служба обратится в суд с исковым заявлением об обязании Kloop.kg публично опровергнуть абсурдную статью “Как сервер правительства Кыргызстана использовали для попытки влияния на президентские выборы”, как не соответствующую действительности», — сказано в заявлении ГРС.

Ответ Kloop.kg и авторов расследования:

Мы привели твердые доказательства того, что samara.kg действительно находилась на правительственном сервере 212.112.124.142 в период выборов. ГРС со своей стороны не привела ни одного аргумента, опровергающего имеющиеся факты.

Мы будем рады привести наши аргументы в суде. В случае справедливого разбирательства мы рассчитываем на получение экспертами доступа к серверу, упомянутому в нашей статье.

В любом случае мы расцениваем заявление ГРС как попытку давления на независимые СМИ с целью увести внимание от преступлений, с большей вероятностью совершенных сотрудниками ведомства или людьми, имеющими доступ к серверу.

Мы выражаем надежду, что вопиющие действия со стороны ГРС не повлекут за собой понижение статуса паспорта Кыргызской Республики во всем мире.

Спор с ГРС о «Самаре»

Ранее ГРС заявила, что никакой частный сайт не мог содержаться на их сервере, а их специалисты не нашли никаких следов взлома. Служба потребовала от журналистов Kloop.kg опровергнуть расследование.

Журналисты Kloop.kg заявили, что не будут этого делать, потому что у них есть неопровержимые доказательства, что сайт samara.kg содержался на сервере ГРС.

Авторы расследования считают, что в ответе ГРС нет объяснения тех фактов, которые были приведены в материале.

«Своим заявлением о том, что взлома не было, ГРС исключили первую версию и оставили только одну — о том, что это их собственные сотрудники (либо люди, имеющие прямой доступ к серверам ГРС) могли обеспечить работу “Самары”», — заявил автор расследования Ринат Тухватшин.

Авторы расследования призвали Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), Министерство внутренних дел (МВД) и Генеральную прокуратуру провести расследование в отношении деятельности ГРС.

Kloop.kg опубликовал 26 октября расследование, в котором совместно со шведскими цифровыми криминалистами из фонда Qurium доказал, что в течение месяца — во время агитации на президентских выборах — на правительственном сервере находился негосударственный сайт samara.kg.

Этот сервер занимается обработкой данных граждан страны: номера паспортов, ИНН и биометрические данные.

Доступ к этому серверу ставит под угрозу безопасность личных данных граждан Кыргызстана, а также может серьезно облегчить ход агиткампании любого кандидата в президенты.

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Фото: Даниль Усманов.