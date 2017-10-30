Центризбирком объявил окончательные итоги выборов президента. Результаты не изменились — победил провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков.

Центральная избирательная комиссия подписала итоговый протокол по результатам выборов президента.

Сооронбай Жээнбеков — 920 тыс. 620 голосов избирателей, или 54,22%;

Омурбек Бабанов — 568 тыс. 865 голосов, или 33,49%;

Адахан Мадумаров — 110 тыс. голосов, или 6,67%;

Темир Сариев — 43 тыс. 311 голосов, или 2,55%;

Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов.

Выборы отменены на восьми избирательных участках. Всего на выборы пришло 1 млн 697 тыс. 868 человек. Явка составила 56,34% от общего числа избирателей.

Два члена ЦИК — Гульнара Джурабаева и Атыр Абдрахматова — отказались подписывать итоговый протокол. Абдрахматова озвучила свое особое мнение.

По словам Абдрахматовой, в организации работы Центризбиркома не было «открытости и коллегиальности».

Она считает, что было нарушено равенство кандидатов в президенты при ведении ими агитации и предоставлении им бесплатного эфира. В том числе, она сказала, что президент Алмазбек Атамбаев агитировал в пользу Сооронбая Жээнбекова.

По ее словам, осуществлялось давление на студентов и работников госорганов, имели место запугивание и давление на избирателей, не было попыток со стороны ЦИК противостоять административному ресурсу.

«Избирательная система не дала условий для свободы выбора», — сказала Абдрахматова, подытоживая свое выступление.

В ответ на это член ЦИК Бахтияр Кадыров заявил, что выборы были «прозрачными».

«Выборы проведены в демократических условиях, большая работа была проведена всей системой. Результатом стали выборы, которые принял наш народ. Никаких серьезных нарушений или жалоб со стороны граждан не было», — сказал член ЦИК Бахтияр Кадыров.

Выборы президента

Президентские выборы в Кыргызстане прошли 15 октября. Лидером гонки стал провластный кандидат от Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.

По данным ручного подсчета голосов, он набрал 54,74% голосов избирателей. За его главного оппонента — бизнесмена Омурбека Бабанова — проголосовали 33,7% избирателей.

Адахан Мадумаров занял третье место с результатом в 6,5,% голосов. За лидера партии «Ак-Шумкар» Темира Сариева проголосовали всего 2,5% избирателей. Все остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

Сразу после того, как ЦИК озвучил предварительные данные 15 октября, Жээнбеков начал праздновать свою победу.

Его уже поздравили с победой на выборах несколько глав других стран, среди которых Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев.

Несогласные с итогами голосования

Некоторые кандидаты на пост президента не признали итоги голосования. Адахан Мадумаров заявил, что создаст движение и оппозиционную партию.

«Я не то, что не признаю, я пренебрегаю этими выборами. Если я признаю итоги этих выборов — это равносильно тому, чтобы плюнуть в душу сотням тысячам наших граждан, которые находясь за пределами нашей страны были лишены элементарных человеческих прав», — сказал он.

Токтайым Уметалиева подала в суд на Центризбирком с требованием отменить результаты голосования на 27 дополнительных участках по городу Бишкек с №1060 по № 1067, с № 1160 по № 1166, с № 1260 по № 1264, с № 1360 по № 1366.

ЦИК не стал отменять результаты выборов на этих участках, потому что Уметалиева «не предоставила ни одного доказательства о наличии оснований для признания недействительными итогов голосования».

Уметалиева проиграла это дело в судах всех инстанций.

Сам Центризбирком заявил, что выборы прошли спокойно и честно. Международные наблюдатели из ОБСЕ также назвали прошедшие выборы «легитимными», несмотря на факты «подкупа, применения админресурса и запугивание избирателей».

Глава делегации наблюдателей от Европарламента Лайма Андрикьене сказала, что на избирательных участках была ограничена работа независимых наблюдателей и журналистов.

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Соавтор: Метин Джумагулов.