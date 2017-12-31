Ош: Мэрия запретила продажу пиротехники в общественных местах

Мэрия города Ош запретила уличным торговцам продавать пиротехнику в местах массового скопления людей. Правоохранительные органы в новогоднюю ночь будут пресекать торговлю для обеспечения безопасности горожан.

Для того, чтобы обеспечить безопасность жителей Оша в новогоднюю ночь, мэрия города запретила продажу пиротехники в общественных местах.

Правоохранительным органам и Госэкотехинспекции поручено пресекать незаконную торговлю на центральной площади города.

Правоохранительные органы и другие ведомства проводят профилактические беседы с горожанами, и просят их обращать особое внимание на подозрительных людей, чтобы избежать возможных провокаций или происшествий.

МЧС по всему Кыргызстану к Новому году уже перешел на усиленный режим работы. Специалисты настоятельно рекомендуют не использовать пиротехнику в закрытых помещениях, если она намокла – не сушить ее на отопительных приборах и не давать пиротехнику детям.