Японский футболист Такуми Минамино сыграл на этой неделе свой первый матч за «Ливерпуль» — действующих победителей Лиги чемпионов УЕФА и Клубного чемпионата мира, которые семимильными шагами идут в этом сезоне к титулу Английской премьер-лиги.

Всего за полтора месяца до этого Минамино забил гол в ворота сборной Кыргызстана на стадионе имени Омурзакова в Бишкеке. И да, нынешний форвард «Ливерпуля» был среди тех игроков, которые чистили свои бутсы, чтобы не пачкать раздевалку бишкекского стадиона, ко всеобщему умилению кыргызских поклонников футбола.

Благодаря изменению формата отборочных игр к чемпионату мира и чемпионату Азии по футболу, сборная Кыргызстана за последние пять лет стала играть намного больше матчей, в том числе и с сильнейшими азиатскими командами.

Кто ещё из звёзд мирового футбола играл в Кыргызстане за последние годы?

Для этого списка мы отобрали футболистов, у которых был опыт выступлений в финальной стадии чемпионата мира или в одной из топовых лиг Европы: Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Австралийцы

Сборная Австралии была первой азиатской топовой командой, которая прилетела играть в Бишкеке — это было в июне 2015 года, в отборочной стадии к чемпионату мира 2018 года.

Австралийцы начали тот матч с ожидавшимся преимуществом и открыли счёт в самом начале. Но затем встретили неожиданно сопротивление кыргызской обороны и до конца игры смогли забить малоизвестным соперникам только ещё один гол.

А на последней минуте матча кыргызские футболисты, к восторгу переполненных трибун, сократили отставание, и хотя счёт сравнять так и не удалось, этот матч считается поворотным в истории команды — после этого Кыргызстан совершил стремительный взлёт в рейтинге ФИФА, впервые прошёл на чемпионат Азии, а в 2020 году будет впервые бороться за попадание в заключительный раунд отбора на чемпионат мира.

Кто же из звёзд тогда сыграл в Бишкеке?

Тим Кэхилл. Легенда австралийского футбола, бывший нападающий английского клуба «Эвертон», в котором он выступал на протяжении восьми лет (2004-2012) и за который забил 68 голов. Кэхилл, на тот момент игравший в китайском «Шанхае Шеньхуа», вышел в стартовом составе в матче с Кыргызстаном, но не забил гол. В марте 2019 года объявил о завершении карьеры игрока. Последний клуб, в котором он играл, был индийский «Джамшедпур».

Мэтью Райан. Голкипер сборной Австралии и английского «Брайтона». До переезда в Англию, Мэтью выступал за бельгийский «Брюгге», в котором два года подряд был признан «Вратарём года». В матче с Кыргызстаном отыграл полный матч, пропустив лишь на последней минуте.

Миле Единак. Опорный полузащитник сборной Австралии, выступавший за английский «Кристал Пэлэс» в период с 2011 по 2016 год. В 2013 году Единак сыграл ключевую роль в том, что «Кристал Пэлэс» вернулся в Английскую премьер-лигу, в которой этот клуб выступает до сих пор. В матче с Кыргызстаном забил быстрый гол на 2-й минуте. После ухода из «Пэлэса», Единак сыграл три сезона за вылетевшую из Премьер-лиги «Астон Виллу». В 2019 году его контракт с «Виллой» закончился и сегодня 35-летний Миле — свободный агент без клуба.

Японцы

В 2019 году сборной Кыргызстана посчастливилось принять у себя в гостях сборную Японии, у которой колоссальный опыт в выступлениях на международной арене.

Матч Кыргызстан — Япония был частью отборочной стадии на чемпионат мира 2022 года и проходил в Бишкеке 14 ноября. Обе команды показали атакующий футбол, но Япония оказалась сильнее.

Усилиями Минамино японцы открыли счёт с пенальти в конце первого тайма.

Во втором тайме «самураи» ушли в оборону, что позволило кыргызской сборной больше атаковать, но ни одного момента хозяева поля не реализовали, в то время как японцы удвоили счёт со штрафного и в итоге выиграли 2:0.

Кто из известных японцев играл в Бишкеке?

Такуми Минамино. Теперь уже полузащитник английского «Ливерпуля», до января Минамино играл в австрийском «Ред Булл Зальцбург». В матче с Кыргызстаном именно он забил 11-метровый в ворота Кутмана Кадырбекова.

Генки Харагути. Полузащитник немецкого «Ганновера 96», Харагути запомнился голом в матче против Бельгии на чемпионате мира 2018 года в России. В матче с Кыргызстаном Харагути забил второй гол, со штрафного.

Юто Нагатомо. Защитник турецкого «Галатасарая», до переезда в Турцию выступал за итальянский «Интер» на протяжении семи лет, в составе «Интера» Нагатомо стал обладателем Кубка Италии в сезоне 2010/11.

Мая Ёсида. Защитник английского «Саутгемптона», за который выступает с 2012 года.

Бонус: чемпион мира, сыгравший полматча за «Алгу» и полматча за «Абдыш-Ату»

Кроме вышеупомянутых японцев и австралийцев, на поле стадиона Омурзакова в 2010-х сыграл чемпион мира по футболу, но это не был официальный матч.

Кристиан Карамбё, выигравший мундиаль 1998 года в составе сборной Франции, приезжал в Кыргызстан в мае 2013 года в качестве посла УЕФА. Тогда он встретился с детьми-сиротами, начинающими футболистами, и сыграл в выставочном матче между кантской «Абдыш-Атой» и ошским «Алаем»: он сыграл за каждый из этих клубов в разных таймах.

Пик карьеры французского футболиста пришёлся на конец 1990-х, когда он играл за мадридский «Реал» и выиграл чемпионат мира, причём Карамбё вышел в стартовом составе в финале с Бразилией — том самом финале, в котором легендарный Зинедин Зидан забил два гола.

Профессиональную карьеру Карамбё завершил в 2006 году.