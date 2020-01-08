Редакция телеканала «Апрель» сообщила о рейдерском захвате «7 канала» (ОсОО «Канал D»), который приобрела в 2018 году. Журналисты говорят, что прежняя владелица телеканала пытается оспорить имущество.

Согласно документам, представленным «Апрелем», в 2018 году компания приобрела канал в складчину с бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым у Майрамкуль Мамбеталиевой.

Однако спустя время Мамбеталиева обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Она утверждает, что её подпись в договоре недействительна и она не знала о продаже телеканала.

«Апрель» утверждает, что происходящее — рейдерский захват «7 канала» лицами, близкими к действующей власти. Издание пишет, что Мамбеталиева «выступает лишь как орудие в их руках».

Имущество «7 канала» было арестовано в августе 2019 года в рамках дела бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Также под арестом находится имущество телеканала «Апрель» и акционерного общества «Медиафорум».

Сейчас «Апрель» ведёт работу в формате интернет-вещания. В конце ноября прошлого года «Апрель» должен был выйти в телеэфир, но Военная прокуратура выслала запрет. А в декабре уже Министерство культуры запретило операторам вещания выпускать в эфир телеканал.