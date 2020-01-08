Работу на руднике приостановили после исчезновения двух сотрудников во время оползня 1 декабря прошлого года.

Пресс-секретарь компании Марина Гаврилова в интервью радио «Азаттык» сообщила, что неизвестно, когда начнутся работы.

«Все работы временно остановлены из-за того, что нет разрешения на [начало] работы», — сказала она.

Оползень прошел в районе ледника Лысый ранним утром 1 декабря. Компания успела эвакуировать всех сотрудников, кроме машиниста Жунушева и мастера горного отдела Ишенбекова, что работали в ночную смену.

В поисках мужчин участвовали около ста человек, в том числе спасатели МЧС. Сейчас поиски продолжаются.

В конце декабря компания сообщила о том, что был найден автомобиль, в котором предположительно были пропавшие сотрудники. Машина была разбита на части, но в ней никого не было.