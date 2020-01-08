یک جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی پیدا شد



سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از پیدا شدن یکی از جعبه های سیاه هواپیمای ۷۳۷ اوکراینی که حوالی ۶ صبح امروز در حوالی تهران سقوط کرد، خبر داد. https://t.co/2DmiDhSqAm pic.twitter.com/yLpjGSOvZH — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Самолет украинских авиалиний разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. На борту были более 170 человек и все они погибли.

Кыргызский МИД сообщил, что на борту самолета не было кыргызстанцев или уроженцев Кыргызстана.

Ukrainian flight did not declare emergency before crash: Iranian media https://t.co/6BXGvPdcbm pic.twitter.com/OdFxzS8aBM — Reuters (@Reuters) January 8, 2020

По предварительной информации, в самолете были более 70 граждан Ирана, более 70 канадцев, больше 10 украинцев (в основном экипаж), восемь граждан Швеции, шесть афганцев, четыре человека из Германии и три из Великобритании. Точное число находившихся на борту человек по прежнему неизвестно — предположительно, это 176 человек. Вероятно в нем могли находиться и граждане других стран.

Вероятная причина катастрофы — возгорание двигателя. Власти Украины отрицают возможность теракта.