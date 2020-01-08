УВД Ошской области сообщило, что задержан житель Араванского района Ошской области, которого подозревают в сексуальном насилии над 15-летней девочкой. Преступление зарегистрировано в едином реестре, а девочке оказывают психологическую помощь.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Назначена психологическая экспертиза», — сообщили в пресс-службе управления.

По информации милиции, у мужчины в 2018 году умерла жена и с тех пор он насиловал свою старшую дочь-подростка. Всего у подозреваемого трое детей, в том числе две дочери. Он признал, что насиловал 15-летнюю дочь.

Насилие над детьми

По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет количество случаев насилия в отношении детей выросло с 143 в 2014 году до 187 в 2018 году. Только за девять месяцев 2019 года уже совершено 255 преступлений в отношении детей. В среднем, по статистике за пять лет, детей в Кыргызстане убивают, насилуют и избивают примерно через день.

Мальчиков чаще всего избивают или убивают, а четыре из пяти девочек-жертв подверглись сексуальному насилию. Почти половина изнасилованных девочек была в возрасте от 10 до 14 лет.

Резонансным стало преступление, совершенное в Баткенской области, где отец два года насиловал 16-летнюю дочь. О произошедшем узнали в 2016 году, когда она забеременела. Отец насиловал девочку, пока мать лечилась в Бишкеке от туберкулеза. На седьмом месяце беременности дочери отец сбежал в Россию. А его мать увезла внучку в Таджикистан, где девочка родила. По некоторым данным, бабушка задушила новорожденного, а после закопала на одном из кладбищ села Марказ.

А в августе 2019 года в селе Жаңы-Жер Чуйской области 14 летняя девочка родила от отца. Близкие пытались скрыть это, продав новорожденного. Мать, боясь что муж уйдет, скрывала от всех, что он насилует девочку-подростка.

По официальным данным прокуратуры, за последние пять лет зарегистрировано 1053 случаев сексуального или физического насилия, а также убийств детей. Но, решений судов по ним, как и преступников, получивших наказание, намного меньше. По данным базы, до суда дошло всего 9 дел. По убийству вынесено пять приговоров, по побоям два, по изнасилованиям один приговор, одно дело отправлено на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию.

Если вы стали жертвой или очевидцем детского насилия, то вы можете позвонить в Центр «Телефон доверия для детей» анонимно и бесплатно по номеру 111. Центр принимает звонки со всех регионов страны, а также работает ежедневно и круглосуточно. Вас могут проконсультировать, оказать психологическую помощь, если вам нужна помощь правоохранительных органов, обращение перенаправят к ним.

Также работают центры помощи детям, пострадавшим от насилия:

Чуйская область, Бишкек, ул. Карасаева №73. Телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934

Ошская область, Ош, ул. Гапара Айтиева, 5/1. Телефон: 03222 62288

Талаская область, Талас. Телефон: 0778 4366775

Ысык-Кульская область, Каракол, ул. Жамансариева № 163. Телефоны: 03922 50405, 03922 50212

Ысык-Кульская область, село Тюп, ул. Иссык-Кульская №33. Телефон: 03945 24546

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