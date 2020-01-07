По словам гражданского активиста Мирлана Мырзаева, хвосторанилище, в котором в 2012 году инвестор оставлял отходы производства, за эти годы не было рекультивировано и осталось открытым, что противоречит технике безопасности. Мырзаев говорит, что китайская компания собирается вновь использовать это хвостохранилище.

«До этого, 12-июня 2018-года, на митинге мы смогли доказать властям, что эта компания применяет в производстве цианид в 5-10 раз больше допустимой нормы. Эти результаты мы показали соответствующим органам, но они внесли ложные сведения в свои акты проверки. При этом, под разными предлогами, они не показывают местным жителям результаты анализов почвы и воды», — говорит Мырзаев.