Жители Чаткальского района Джалал-Абадской области выступают против китайской золотодобывающей компании «Фулл Голд Майнинг» и жалуются на давление со стороны правоохранительных органов. Милиция давление опровергает.
Рассказываем, почему активисты из Чаткала мешают работе китайских золотодобытчиков и в чем они видят угрозу.
Сплав Доре
Восемь лет назад, в 2012 году, «Фулл Голд Майнинг» начала добывать золото близ месторождения Иштамберди с помощью цианида. Из-за протестов инвестору пришлось отказаться от добычи подобным способом — но теперь чаткальцы боятся, что компания снова попытается использовать цианид.
По их словам, при очистке руды компания собирается использовать метод «кучного выщелачивания» — метод очистки, когда из сотен тонн золотой руды извлекают золото с помощью угля, известняка и цианида. Цианид натрия — токсичный химикат, который растворяет руду и оставляет «сплав Доре» — сплав, содержащий в себе не менее 70 % золота и отправляемый на аффинажные заводы для последующей окончательной очистки.
Местные жители отправили в редакцию «Клоопа» видео с контейнерами, в которых, предположительно, хранятся химикаты.
По словам гражданского активиста Мирлана Мырзаева, хвосторанилище, в котором в 2012 году инвестор оставлял отходы производства, за эти годы не было рекультивировано и осталось открытым, что противоречит технике безопасности. Мырзаев говорит, что китайская компания собирается вновь использовать это хвостохранилище.
«До этого, 12-июня 2018-года, на митинге мы смогли доказать властям, что эта компания применяет в производстве цианид в 5-10 раз больше допустимой нормы. Эти результаты мы показали соответствующим органам, но они внесли ложные сведения в свои акты проверки. При этом, под разными предлогами, они не показывают местным жителям результаты анализов почвы и воды», — говорит Мырзаев.
Согласно акту обследования состояния хвостохранилища Иштамберди, подписанного руководителями местной власти, надзорных органов и представителями «Фулл Голд Майнинг», выявлены несколько нарушений. В их числе неправильное хранение химикатов, в частности «цианида натрия», а также нарушение целостности пленки, расстеленной на дне хвостохранилища.
Эксперт Абдыжапар Аккулов говорит, что несмотря на то, что «кучное выщелачивание» называют «новым методом очистки с минимальным вредом для экологии», оно опасно.
«Цианид хранит свои ядовитые свойства много лет. Отходы производства — хвосты — содержащие цианид со временем прорвут защитную плёнку, которую эта компания [“Фулл Голд Майнинг”] постелила на дно очистительной ямы. Впоследствие цианид проникнет в почву и в грунтовые воды, а дальше и на поля. […] Когда мы проводили исследование в Чаткальском и Ала-Букинском регионах, выяснилось, что наибольший вред был нанесен почве и воде. Озабоченность местных жителей обоснована», — считает Аккулов.
Эксперт уверен, что если позволить компании использовать цианид в производстве, растительность в близлежащих регионах может исчезнуть, а горы из-за оползней сравняются с землей, тем самым превратив местность в пустыню.
«Угрозы» или профилактические беседы?
Активист Мырзаев напомнил, что чаткальцы выходили на митинг 12 июня 2018 года, протестуя против «незаконной» деятельности китайской компании. Митингующие требовали проверить нанесенный природе вред, выплатить местным жителям компенсацию, ввести запрет на использование вредных веществ и перенести хвостохранилище в другое место.
Впоследствии были задержаны 18 человек из числа митингующих, но компания временно приостановила производство.
Как заявляет активист, правоохранительные органы угрожают ранее задержанным митингующим возобновлением уголовного дела, если те не прекратят препятствовать деятельности китайской компании.
Однако пресс-секретарь УВД по Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев опровергает слова активиста. Пресс-секретарь утверждает, что активисты неправильно поняли действия правоохранительных органов.
«Среди местного населения со стороны правоохранительных органов проводятся разъяснительные работы о недопустимости повторных массовых беспорядков. Задержанным год назад митингующим суд обязал уплатить штраф, ни о каком возобновлении уголовного дела речи не было — дело закрыто судом. Скорее всего им объяснили, что в случае новых беспорядков их предыдущее задержание будет учитываться», — объяснил Жээнтаев.
Аким Ала-Букинского района Эмиль Абдукадыров попросил запросить информацию у специалистов компании, так как у него нет данных относительно «новой технологии очищения». В то же время он добавил, что местная власть следит за производством этих компаний и очень щепетильно относится к вопросам экологии.
Глава регионального управления экотехинспекции по Чаткальскому, Ала-Букинскому и Аксыйскому районам Эрмек Толобаев сообщил о том, что по вышеуказанному видео была проведена внеплановая проверка в отношении компании «Фулл Голд Майнинг» совместно с представителями местной власти.
«Мы проверили месторождение Иштамберди [где были засняты контейнеры с химикатами] и выявили ряд нарушений, в частности нарушение порядка хранения токсичных реагентов. В контейнерах химикаты храниться не должны, мы дали им предписание построить специальный склад для этого. В общей сложности мы наложили штраф свыше 100 тысяч сомов — компания [«Фулл Голд Майнинг»] должна уплатить в течение месяца, время у них пока есть. […] В отчетах моих ребят не было слова про “цианид натрия”, там был “оксид серы” — его применяют также при обработке сухофруктов», — сказал Толобаев.
На вопрос относительно «кучного выщелачивания» глава управления экотехинспекции заявил, что у них пока нет информации.
Журналист «Клоопа» не раз пытался связаться с представителями компании «Фулл Голд Майнинг», но взять комментарий относительно использования цианида не удалось.
Золотодобыча
Согласно иформации сайта ГКПЭН, компания «Фулл Голд Майнинг» начала разведывательные работы на 800 гектарах месторождения Иштамберди в 2007 году, а уже через год начала разрабатывать 137,3 гектаров верхней части месторождения. В 2011 году золотодобывающая компания начала разработку ещё 157 гектаров восточного участка месторождения Иштамберди.
Пресс-служба ГКПЭН утверждает, что официальные запасы золота на руднике Иштамберди составляют около 25 тонн.
Другой местный активист Уланбек Абдыкеримов ранее сообщал о том, что на месторождении Иштамберди можно добыть около 80 тонн золота — в денежном эквиваленте это более 4 миллиардов долларов. Однако рудник был «отдан» китайской компании за 25-30 миллионов долларов.
«Во время Бакиева его сын Максим Бакиев тайно провел переговоры, уничтожил архивы геологической разведки, в результате в соглашении было указано только о 29 тоннах золота. Последующая власть тоже не изучила, почему были скрыты запасы почти в 50 тонн золота и почему они не указаны официально. В 2011 году под предлогом завершения строительства дороги компании продлили лицензию. Позже при продлении лицензии в 2017 году этот вопрос тоже не учитывали. На каком основании продлили лицензию? Так и не определили, какая в этом польза государству», — говорил Абдыкеримов.
Между ОсОО «Фулл Голд Майнинг», Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и Государственным агентством по геологии и минеральным ресурсам 16 января 2008 года было заключено соглашение о сотрудничестве, согласно которой китайская компания реабилитирует с 2008 по 2011 год участок автодороги Ош-Сарыташ-Иркештам со 190 по 240 километры. Взамен «Фулл Голд Майнинг» получил для разведки и разработки золоторудное месторождение Иштамберди.
В январе 2018 года вице-президент компании «Фулл Голд Майнинг» Чи Шуань Тань заявил, что компания уволила более 400 рабочих, потому что ей грозит банкротство. По словам вице-президента, «Фулл Голд Майнинг» вложили в месторождение 200 миллионов долларов, но вложенные средства не окупились. С начала работы до начала 2018 года на выплату заработной платы ушло 958 миллионов сомов.
Конфликт удалось урегулировать с помощью переговоров между «Фулл Голд Майнинг» и Центральным комитетом Горно-металлургического профсоюза КР. Рабочие вернулись на свои места с 15 января 2018 года.