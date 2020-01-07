Милиция обвиняла Наргизу Раджапову и членов ее семьи в убийстве своего коллеги в 2017 году. Подозреваемые сообщили о пытках, а Генпрокуратура возбудила уголовное дело о пытках и незаконном лишении свободы.

Однако в декабре 2019 года ГКНБ Оша прекратил дело против милиционеров. Раджапова сообщила «Клоопу», что из-за пыток она потеряла детей. Она готова бороться и уже обжаловала решение ГКНБ.

«Меня избивали, унижали несколько сотрудников, чтобы я призналась в убийстве. Потом один из них засунул пластиковую бутылку в мой половой орган и я потеряла сознание. В итоге у меня случился выкидыш, я была беременна двойней. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о пытках спустя год. Теперь следователь его [уголовное дело] прекратил. Мы уже обжаловали это постановление в суд», — рассказывает Раджапова.

Судебное заседание по оспариванию постановления следователя ГКНБ должно было состояться 31 декабря, но его перенесли на 14 января.

Пресс-секретарь УВД г. Оша Замир Сыдыков утверждает, что милиционеров «безосновательно обвиняют» в пытках и незаконном лишении свободы. Он настаивает, что Раджапова и ее семья так пытаются «избежать ответственности». Почему уголовное дела о пытках было прекращено он не знает и попросил обратиться за информацией в прокуратуру.

Прокуратура города Ош пока не дала комментариев журналистам.

Убийство милиционера

23 марта 2017 года в селе Учар близ города Ош в салоне Mitsubishi обнаружили тело инспектора управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Таирбека Уларова. В ходе расследования было установлено, что Уларова ударили тяжелым предметом голове.

Спустя несколько дней были задержаны четверо подозреваемых — Наргиза Раджапова, её муж Дамир Шабыралиев, её несовершеннолетний сын Элдияр и брат Мурат Раджапов.

В итоге Дамир Шабралиев взял всю вину на себя и заявил, что убил подполковника Уларова из-за ревности к своей жене — он часто заходил к ней в магазин, а в день празднования Нооруза, 21 марта, звонил ей и назначил встречу, чтобы отдать долг. Шабыралиев поехал за своей женой и увидел как Раджапова и Уларов общаются. В порыве ревности он ударил Уларова костылём с которым он ходил и испугавшись, ударил его несколько раз камнем по голове. Далее он положил тело в автомобиль милиционера и уехал домой.

Не в пользу Дамира Шабыралиева сыграл и тот факт, что в 2006 году он был осуждён по статье «Мошенничество», а позднее вместе с Раджаповой привлекался в качестве подозреваемого по аналогичной статье. Шабыралиев сбежал в Россию, а его супруга в 2010 году была признана виновной.

Пытки

Раджапова утверждает, что из-за звонка 21 марта у милиционеров просто не было других подозреваемых. Они сделали распечатку всех звонков убитого Уларова и выяснили, что последней с ним связывалась Раджапова.

Раджапова рассказывает, что милиционеры избивали её и её близких, душили, надевая на голову пакет, кололи иголками под ногти, а один из сотрудников по имени Жоодар засунул пластиковую бутылку в её половой орган. В итоге гематома матки и выкидыш — Раджапова была беременна двойней.

«Я не думала, что женщин тоже пытают. Слышала, что бывают пытки мужчин, но чтобы женщин…», — вспоминает тот день Раджапова.

По её словам, муж не выдержал и взял всю вину на себя, но с условием, что всех других отпустят. Всех отпустили, но ненадолго.

После того, как Наргиза Раджапова обратилась в прокуратуру с заявлением о пытках и рассказала свою историю журналистам, на неё и её брата возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Укрывательство преступления».

В то же время Ошский городской суд признал виновными супруга и брата Раджаповой, они получили сроки — 23 года и 7 лет по статьям «Убийство» и «Укрывательство преступления» соответственно. Позднее Ошский областной суд ужесточил наказание и приговорил Дамира Шабыралиева к пожизненному лишению свободы, а Мурата Раджапова к 12 годам. Верховный суд оставил в силе приговор второй инстанции. Сама Раджапова была оправдана по статье «Мошенничество» за недоказанностью преступления.

Спустя год адвокатам Наргизы Раджаповой удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников милиции. Генеральная прокуратура передала дело в ГКНБ.

В постановлении указывается, что согласно проведенной экспертизе Раджаповой был нанесен психический вред в виде посттравматического стрессового расстройства. Протокол ультразвукового исследования показал, что она была на 4-5 неделе беременности.