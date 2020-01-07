Государственная служба исполнения наказаний опровергла информацию об условно-досрочном освобождении Садыра Жапарова, а также его переводе в колонию-поселение.

Согласно документам, выданным ведомством ранее адвокату Жапарова Шарабидину Токтосунову, осуждённый мог быть переведен в колонию-поселение в феврале 2020 года, а в октябре 2021 года он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Но теперь ГСИН ищет виновных в выдаче этого документа и утверждает, что он не действителен. Оказалось, что при их подготовке не были учтены и приняты во внимание требования норм закона.

В ведомстве отметили, что осужденные за совершение преступления в составе организованной группы или преступной организации не могут быть переведены в колонию-поселение, также к ним не применяется условно-досрочное освобождение.

«По данному факту службой внутренних расследований ГСИН проводится служебное расследование, по результатам которого виновные лица будут наказаны в дисциплинарном порядке», — сообщили в ГСИН.

Садыр Жапаров — политик, который оппонировал правлению бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В 2018 году суд признал Жапарова виновным в финансировании митинга за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор» в городе Каракол и селе Саруу в 2013 году.

Суд посчитал, что тогда Жапаров управлял митингующими и дал им команду взять в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11,5 годам колонии усиленного режима.

Позже Верховный суд сократил этот срок на полтора года.

Сам Каптагаев сказал, что не имеет никаких претензий к Жапарову и попросил в сентябре этого года пересмотреть дело политика.

В ноябре 2019 года Жапаров обращался к Президенту с просьбой о помиловании. Пока осужденный находился в тюрьме, его родители скончались, а сын разбился в аварии.