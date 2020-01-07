Айсулуу Тыныбекова признана лучшей борчихой в мире — она возглавила список спортсменок этого вида спорта.

Список лучших спортсменок составила организация Объединенный мир борьбы (UWW). Тыныбекова возглавляет список спортсменок в своей весовой категории, на втором месте — болгарка Тайбе Юссейн, на третьем — шведка Катарина Йохансон.

В январе спортсменке предстоит выступление на чемпионате в Италии, кроме нее там также выступят борчихи Нураида Анаркулова, Айпери Медет кызы.

Тыныбекова стала чемпионкой мира по борьбе в сентябре 2019 года. Тыныбекова — борчиха вольного стиля и трехкратная чемпионка Азии. Она дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали. Ей предстоит выступить и на грядущих Олимпийских играх.

Тем временем Валентина Шевченко вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок UFC — она заработала уже более одного миллиона 139 тысяч долларов. В списке она на девятом месте

В феврале Шевченко будет защищать свой чемпионский пояс. Шевченко возглавила рейтинг UFC в легчайшей весовой категории в феврале 2018 года.