Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор трём обвиняемым по делу о нарушениях в тендере по изготовлению загранпаспортов — бывшему директору госпредприятия «Инфоком» Таланту Абдуллаеву, статс-секретарю Данияру Бакчиеву и зампредседателю ГРС Руслану Сарыбаеву.

Как сообщил «Азаттыку» адвокат Абдуллаева Марат Эшперов, суд оставил чиновников на свободе и обязал их выплатить штраф по шести категориям. Сумму штрафа юрист сможет уточнить только после получения на руки приговора суда. Первомайский районный суд оказался недоступным для комментариев.

Тендер и паспорта нового образца

Абдуллаева, Бакчиева и Сарыбаева задержали в апреле прошлого года по делу о нарушениях в тендере по изготовлению электронных загранпаспортов. Также по этому делу сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов — в том числе членов комиссии, что на общественных началах изучала жалобы на состоявшиеся тендеры со стороны проигравших компаний или лиц.

Глава ГРС Алина Шаикова была отправлена в отставку. Позже она перестала приходить на допросы и ее объявили в международный розыск.

Следствие назвало руководителя «Инфоком» Таланта Абдуллаева «аффилированным» с выигравшей тендер компанией Garsu Pasaulis по изготовлению бланков для загранпаспортов. Зампред ГРС Сарыбаев возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов.

Все трое чиновников находились под домашним арестом.Таланта Абдуллаева отпустили под домашний арест из-за сделки со следствием.

Тендер на закупку электронных бланков паспортов нового образца ГРС объявила еще в 2018 году. В нем приняли участие пять иностранных компаний, победителем была признана литовская Garsu Pasaulis. Но немецкая Muhlbauer ID Services и французская IDEMIA France заявили, что «в ходе тендера были допущены нарушения», и потребовали аннулирования итогов конкурса.

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