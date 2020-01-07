Погранслужба Кыргызстана утверждает, что сейчас ситуация на кыргызско-узбекской границе в Джалал-Абадской области «стабильная».

Но 6 января там произошел конфликт между жителями села Кок-Таш Ала-Букинского района и пограничниками Узбекистана. Кыргызская погранслужба утверждает, что конфликт начался и-за выпаса более 500 голов скота кыргызстанцев на неописанном участке границы. По информации ведомства, узбекские пограничники перегнали стадо на свою территорию.

Бүгүнкү абал.. Ала-Бука району Көк-Таш айылы. Publicerat av Эрнист Атабеков Måndag 6 januari 2020

Когда жители села Кок-Таш вышли на поиск скота, то встретили пограничников соседней страны и между ними начался спор, после чего узбекские военные стали стрелять в воздух. По официальной информации раненных нет, однако местный житель Сабыр Сейдакмат уулу ранее сообщал «Азаттыку», что получил получил легкое огнестрельное ранение.

«Местные жители решили собраться, когда узнали, что 8 узбекских пограничников начали перегонять более 500 голов скота, который пасся на участке Ак-Курча. Там же возникла словесная перепалка, после чего узбекистанские военнослужащие начали стрелять и я получил небольшое ранение», — рассказал Сейдакмат уулу.

Погранслужба сообщает, что после двусторонних переговоров жителям села Кок-Таш были возвращены 520 голов мелко-рогатого скота. По их информации местные жители не имеют претензий к военнослужащим Узбекистана.