В ночь на 1 января медики прибыли в дом в селе Жаны-Жол в Нарынской области и обнаружили тело 36-летней женщины с кровоподтеками на лице. Супруг погибшей признался милиции, что избил ее — дважды ударил кулаком по лицу, а после того, как она упала, пинал по голове.

У женщины осталось двое детей. Милиция начала досудебное производство.

Трое детей осталось у жительницы Баткена, которая умерла в реанимации после побоев мужа 4 января. Тело 27-летней кыргызстанки было в кровоподтеках, на ногах — ожоги.

Против подозреваемого в убийстве супруга также начали досудебное производство по статье «Убийство», его арестовали на два месяца.

О подобных убийствах СМИ сообщают почти ежемесячно и это только те случаи, что были преданы огласке. В 2019 году милиция не раз подтверждала информацию о смерти женщин после избиений и целенаправленых нападений супругов — огнестрела, ножевых ранений. Подобные преступления происходят во всех областях Кыргызстана.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвенртая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана – 83 процента – хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон:

Если милиция отказывается регистрировать домашнее насилие, она нарушает закон. Вы можете обратиться за помощью к юристам в кризисных центрах. Если вы боитесь за свою безопасность и сохранность своих детей, то в кризисных центрах вам могут помочь — оказать не только психологическую и юридическую помощь, но и предоставить убежище. По статистике, пострадавшие от насилия чаще всего обращаются именно в кризисные центры, а не милицию или больницы. По этой ссылке вы можете посмотреть кризисный центр в вашем районе.

По закону о домашнем насилии вы можете продлевать охранный ордер — первый выдается на три дня, последующий на месяц, за нарушение ордера в отношении насильника примут санкции. А суд на основании ордера может выселить насильника из общего жилья или ограничить его родительские права.

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