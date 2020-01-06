Итак, вы увидели смешной перевод в Google Translate с кыргызского. Возможно, вашим незамедлительным рефлексом будет сделать об этом смешной твит из серии «Хаха, смотрите как смешно переводит Google Translate»:
А можно просто помочь кыргызскому языку, особенно если вы его знаете. Сделать это нужно так. Сначала зайдите в Google Translate с компьютера (на мобиле не удастся сделать то, что мы покажем) и вбейте злосчастный перевод фразы «мен кыргызмын». Да, получится опять всё та же хрень собачья вместо перевода:
Но видите этот значок с карандашиком в нижнем правом углу? Вот он:
Это функция, которая позволяет любому желающему предложить правильный вариант перевода, если вы увидели ошибку. Машинный перевод так и работает: он ориентируется на множество известных ему вариантов переводов той или иной фразы и показывает вам наиболее вероятный.
Вероятность показа варианта повышается, в том числе, в зависимости от того, как часто его предлагают пользователи.
Поэтому что надо сделать? Правильно, нажать на этот значок с карандашиком и предложить правильный вариант:
Нажимаете кнопку Submit (или её аналог в том языке, который вы используете) и, вуаля, вы получаете благодарность от Гугла, а заодно вы только что внесли свой маленький, но ценный вклад в улучшение машинного перевода с кыргызского на (как минимум) русский.
Чем больше людей предложит такой вариант, тем больше вероятность, что Google Translate будет показывать правильный перевод!
Такую же операцию можно затем повторить хоть сколько раз, хоть с какой фразой, хоть с какой комбинацией языков.
Дерзайте!
Если вам понравилась эта инструкция, и вы хотите побольше такого контента на «Клоопе», поделитесь этим материалом в соцсетях. А ещё вы можете поддержать команду «Клоопа» и стать одним из наших доноров на сервисе «Патреон». Там весь интерфейс на английском, но Google Translate вам поможет! 😉