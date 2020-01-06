Это функция, которая позволяет любому желающему предложить правильный вариант перевода, если вы увидели ошибку. Машинный перевод так и работает: он ориентируется на множество известных ему вариантов переводов той или иной фразы и показывает вам наиболее вероятный.

Вероятность показа варианта повышается, в том числе, в зависимости от того, как часто его предлагают пользователи.

Поэтому что надо сделать? Правильно, нажать на этот значок с карандашиком и предложить правильный вариант: