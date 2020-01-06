Школа села Таш-Дөбө, что в Нарынской области, была признана аварийной пять лет назад, еще в 2014 году. Проводить занятия в ней запретили.

В селе с населением чуть больше тысячи человек 365 детей школьного возраста, и все они учатся в аварийной школе, рассчитанной в лучшем случае на половину этих учеников.

Раньше в школе было больше места — в ней было два крыла, но одно закрыли из-за плохого состояния. Тем не менее аварийный корпус используют, как библиотеку и столовую.

Аварийное крыло Неаварийное крыло

«Все это временно»

Дети учатся в две смены в тесных классах в не самой безопасной школе, но это было временное решение до постройки новой школы.

В 2016 году в селе начали строить новую школу — но строительство так и не закончили. Она стоит недостроенной и тоже непригодна для учеников.

Чтобы хоть как-то улучшить условия во «временной школе», в 2019 году здание утеплили. Но места больше в школе не стало и ученики сидят по три человека за партой.

«Школа очень маленькая и не соответствует требованиям. Учителям тяжело проводить уроки, так как в классе много учеников. А для проведения кружков нет никаких условий. И отсутствует спортзал, поэтому урок физкультуры проводят на улице», — говорит замдиректора Жылдыз Исаева.

Здание новой школы

Здание новой школы начали строить четыре года назад — стены первого и второго этажей уже возвели. Строительством занималась компания «Бек Курулуш», которой по тендеру обещали выделить 55 миллионов сомов. Но государство выделило лишь 22 миллиона сомов и компания не может без ресурсов достроить здание.

В последний раз деньги на строительство выделяли два года назад — сумму в пять миллионов сомов. По словам специалиста Управления капстроительства Жумгальского района Темирбека Сапаралиева, в прошедшем 2019 году государство не выделило денег для продолжения строительства.

«На данный момент завершено строительство первых и вторых этажей, до сих пор не начато строительство крыши. Если не закрыть крышу, кирпичи постепенно будут рушиться, и стены придут в негодность. В результате здание может рухнуть», — говорит он.

Горячее питание, но не сейчас

В Жумгалском районе 24 школы. Из них только 17 школ обеспечены горячим питанием. В остальных 7 школах из горячего — только чай, а к нему булочки, кекс или коржик. Нет горячего питания и в школе в Таш-Дөбө.

По информации местного РайОНО, школу не обеспечивают горячим питанием из-за того, что она в аварийном состоянии.

«Чтобы село Таш-Дөбө вошло в проект «Горячее питание», нужно завершение строительства новой школы. На основе проекта в школу проведут воду, будут куплены необходимая мебель, инструменты. Поэтому, мы больше ничего не можем сделать, кроме как ждать завершение строительства школы», — сообщили нам в администрации.

Состояние школы

А пока в школе проблемы с водопроводом и отоплением. Дети боятся ходить в столовую, что в наиболее аварийной части здания — там трещины в стенах и гнилой пол, стульев не хватает и приходится есть стоя. А вот Карлыгач Шамуратова проводит там все свое рабочее время — за 5500 тысяч в месяц она готовит, убирает и носит воду.

Чистой воды нет, так что женщине приходится ходить за водой. Вода есть на расстоянии в 2,5 километра — обычно Шамуратова ездит за водой на машине, но иногда ей приходится ходить пешком — а на кухне ей нужно 200 литров воды.

«Сейчас воду привозим на машине. Бензин на машину заливаем на собственные деньги. Зимой водопровод не работает. Нет выхода, приходится таскать воду с оврага находящегося на окраине села. С этого же оврага пьёт и скот. Все жители села уведомлены об этой ситуации. Но нет выхода. Что мы можем сделать?» — говорит Шамуратова.

Школа в Таш-Дөбө — далеко не единственное учебное заведение в Кыргызстане. Ранее мы уже публиковали материалы о подобных школах с аналогичными проблемами — в том числе с остановкой строительства новых зданий из-за недофинансирования государством.

По информации Госагентства архитектуры, в стране 190 аварийных школ. На ремонт и постройку новых зданий необходимо более 13 млрд сомов.

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