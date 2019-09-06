Школу имени Досмамбета Батырбашева в селе Мин-Булак Таласской области построили в 1937 году. По словам завуча Айгуль Жумакеевой, ежегодно учителя самостоятельно делают в здании косметический ремонт, однако капитального ремонта в школе никогда не было.

Талас: Дети 10 лет учатся в аварийной школе Школу имени Досмамбета Батырбашева в селе Мин-Булак Таласской области построили еще в 1937 году. В 2009 году школа была признана аварийной — это значит, что при землетрясении здание может разрушиться. Новую школу начали строить еще в 2015 году, но за четыре года построили только фундамент и стены первого этажа. Publicerat av Kloop Torsdag 5 september 2019

Всего школу посещают 630 учеников. Еще пять лет назад все они занимались в одном корпусе, но для учеников места не хватало. В 2014 году Всемирная ассамблея мусульманской молодежи построила недалеко от здания аварийной школы новый корпус, куда перевели младшеклассников.

Тем не менее, остальные ученики вынуждены ходить на учебу в старую школу. Здание находится в плачевном состоянии: полы проседают, потолок обваливается, а внешняя облицовка стен осыпается.

Здание признали аварийным еще в 2009 году, но дети вынуждены там учиться, потому что школа — единственная в селе.

«Более чем за 80 лет существования школы, стены начали разваливаться. Они могут упасть, если их толкнуть […] Если вдруг произойдет землетрясение в 5-6 баллов, то здание может рухнуть», — рассказал в интервью «Клоопу» глава агентства архитектуры и строительства Бакай-Атинского района Бакыт Байсалов.

Власти начали строить новую школу еще в 2015 году. Планируется, что здание будет состоять из двух блоков: в одном разместят кабинеты для учебы, а во втором — спортзал, душевые и туалеты. В старой школе спортзала и душевых нет, а туалет находится на улице.

Недостроенное здание новой школы в Мин-Булаке. Фото: Азамат Каработоев для Kloop.kg

Спустя четыре года с начала строительства на месте будущей школы залили лишь фундамент и возвели стены первого этажа. Когда строительство закончится неизвестно — на завершение стройки необходимо 102 млн сомов, но за четыре года власти выделили лишь 29,5 млн.

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