Село Кызыл-Токой Чаткальского района Джалал-Абадской области находится в 220 км езды по ухабистой не асфальтированной дороге с ямами от областного центра — города Джалал-Абад. Когда идут сильные дожди, добраться до села становится еще тяжелее — дорогу размывает, а иногда на нее сходят сели.

На въезде в село стоит дорожный знак с его названием. В 2016 году местный кенеш и сельчане решили сделать въезд в село примечательным и построить арку.

«При въезде во все другие районы есть арка. Кызыл-Токой — первое село, ведущее в Чаткальский район, поэтому мы подумали, что нам тоже стоит сделать арку», — объяснил депутат сельского кенеша Марат Кайыпов.

Согласно тендерным документам, строительство новой арки оценили в 2,2 млн сомов и она должна была украшать въезд в село уже в мае 2017 года, но к сроку ее не закончили. Впрочем не законченной она остается до сих пор — въезд в село украшают лишь две кривые неровные бетонные колонны в трещинах.