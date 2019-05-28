Село Кызыл-Токой Чаткальского района Джалал-Абадской области находится в 220 км езды по ухабистой не асфальтированной дороге с ямами от областного центра — города Джалал-Абад. Когда идут сильные дожди, добраться до села становится еще тяжелее — дорогу размывает, а иногда на нее сходят сели.
На въезде в село стоит дорожный знак с его названием. В 2016 году местный кенеш и сельчане решили сделать въезд в село примечательным и построить арку.
«При въезде во все другие районы есть арка. Кызыл-Токой — первое село, ведущее в Чаткальский район, поэтому мы подумали, что нам тоже стоит сделать арку», — объяснил депутат сельского кенеша Марат Кайыпов.
Согласно тендерным документам, строительство новой арки оценили в 2,2 млн сомов и она должна была украшать въезд в село уже в мае 2017 года, но к сроку ее не закончили. Впрочем не законченной она остается до сих пор — въезд в село украшают лишь две кривые неровные бетонные колонны в трещинах.
Председатель фонда развития Чаткальского района Акимбек Жолдошов сообщил «Клоопу», что деньги на строительство переводили застройщику «Алакан-Строй» по частям. На сегодняшний день застройщик получил уже 80 процентов от общей стоимости строительства.
Учредитель «Алакан-Строй» Эрик Орумбеков объяснил в интервью журналистам, что строительство арки начали только в мае 2017 года — когда им перевели деньги на строительство. По его словам, строительство шло до октября, однако затем приостановилось из-за наступивших холодов.
В апреле строительство продолжили, а в августе компания попросила очередной денежный перевод для того, чтобы закончить работы.
Районный фонд развития перевел застройщику 150 тысяч сомов, но, по словам Орумбекова, руководитель компании Турдубек Турдукулов использовал их в личных целях.
«Турдукулов использовал деньги для личной надобности. На счету компании было немного денег, но если бы к ним добавили переведенные средства, арку бы закончили», — объясняет Орумбеков.
Сам Турдукулов обвинения в трате денег на личные нужды опровергает. Он говорит, что 50 тысяч сомов потратил на оплату налогов, а остальное отдал Орумбекову.
Куда пропали деньги — неизвестно, и поэтому строительство арки приостановлено на неопределенный срок. Чаткальская районная прокуратура в декабре 2018 года возбудила против «Алакан-Строй» уголовное дело за растрату предназначенных для строительство арки средств и несоблюдение сроков строительства по договору.
Орумбеков обещает, что завершит строительство арки после окончания следствия.