Председатель СДПК Асель Кодуранова рассказала об этом в интервью «Азаттыку» 28 мая.

По ее словам, Алмазбек Атамбаев, будучи президентом Кыргызстана, четыре раза обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой об экстрадиции незаконно освобожденного в 2013 году кримавторитета Азиза Батукаева.

«Батукаев, который был при смерти, после освобождения почувствовал себя хорошо. Из-за этого Атамбаев написал Путину письмо с просьбой выдать его, потому что Батукаев обманул. Атамбаев не ограничился одним письмом, говорил об этом и при личной встрече», — сказала Кодуранова.

В 2017 году генпрокурор России Юрий Чайка на встрече со своей коллегой из Кыргызстана Индирой Джолдубаевой заявил о готовности экстрадировать Батукаева. Тогда власти России ждали завершения тюремного срока, который кыргызский кримавторитет получил в Чечне.



Несмотря на заявления Чайки, Батукаева так и не экстрадировали в Кыргызстан, после того, как он покинул чеченскую колонию.

Власти Кыргызстана возобновили следствие по делу о незаконном освобождении Батукаева.

По этому делу уже задержан экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, под домашним арестом бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также врачи, диагностировавшие кримавторитету «острый миелобластный лейкоз», ставший поводом для освобождения.

Некоторые из допрошенных политиков и чиновников по этому делу, утверждают, что Батукаева в 2013 году освободили по указу экс-президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники Атамбаев считают, что власти пытаются связать дело об освобождении Батукаева с экс-президентом или его сторнниками.

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