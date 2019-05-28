Вместе с Ажимудиновым также задержаны генеральный директор и главный бухгалтер фирмы «Строй Сеть» — в МВД фирму назвали «аффилированной» с «Акнетом». Милиция подозревает задержанных в растрате в особо крупном размере.

«Проведен промежуточный аудит деятельности “Акнет” и “Строй Сеть” за три месяца 2018 года и за три месяца 2016 года, в ходе которого установлены факты незаконного списания денежных средств “Акнета” в сумме более 14,1 млн сомов», — говорится в сообщении МВД.

В конце ноября 2018 года финансовая полиция провела в «Акнете» обыски. Тогда компания назвала это «рейдерским захватом» и в работе кабельного телевидения и интернета начались перебои.

Это отразилась не только на пользователях интернета, но и на работе госорганов, так как большинство из них пользуются интернетом от провайдера «Акнет».

Во время расследования компания возместила бюджету ранее сокрытые налоги в 150 млн сомов и финпол закрыл уголовные дела. Однако 27 марта Генеральная прокуратура сообщила, что решение финпола о прекращении четырех уголовных дел было отменено.