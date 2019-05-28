Главный редактор издания Factcheck.kg Болот Темиров заявил 28 мая, что кто-то пытается найти его через друзей и родных.

«Я обращаюсь к героям наших материалов. Перестаньте выходить на меня через моих друзей, родных, близких. Я воспринимаю это как угрозу — намек, что имеете рычаги давления на них», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Темиров сообщил «Клоопу», что все началось с конца апреля — после выпуска нескольких материалов на него начали выходить через разных людей. Он не уверен, что это сотрудники ГКНБ.

В этот же день журналистка издания Наргиза Нанакеева написала в фейсбуке, что мужчины, представившиеся сотрудниками ГКНБ, интересовались ее деятельностью.

По ее словам, в конце апреля ей предложил сотрудничество мужчина, который представился журналистом издания Cabar.asia, а потом при личной встрече заявил, что является сотрудником ГКНБ. При этом он не показал удостоверения.

Нанакеева сообщила «Клоопу», что на прошлой неделе неизвестный мужчина расспрашивал о ней в родном селе. Он также представился сотрудником Госкомитета нацбезопасности.

Журналистка предположила, что интерес к ее жизни может быть связан с расследованиями, которые делают Factcheck.kg.

«Это не может быть связано с расследованием про Матраимова, потому что статью про него мы начали готовить одну-две недели назад. А это [расспросы обо мне] начались в апреле», — сказала Нанакеева.

Главный редактор Cabar.asia Тимур Токтоналиев сообщил «Клоопу», что от их редакции никто не мог обращаться к Нанакеевой.

«Я звонил в пресс-службу ГКНБ, чтобы уточнить этот момент. Они попросили отправить им информацию. Я им отправил публикации поста Нанакеевой в фейсбуке и издания “Кактус”. И пока ждем ответа», — сказал Токтоналиев.

Госкомитет нацбезопасности оказался недоступен для комментариев на момент публикации.

Журналисты издания Factcheck.kg опубликовали 27 и 28 мая две части расследования об имуществе семьи Матраимовых. Они утверждают, что торговый центр «Эльдорадо» принадлежит Матраимовым. Также журналисты считают, что Матраимовы стали владельцами самой популярной кыргызоязычной газеты «Супер-Инфо».