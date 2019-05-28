Лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов заявил «Азаттыку», что он со своими сторонниками уже посещает регионы страны и знакомится с электоратом, готовясь к предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в 2020 году.

«Мы уже ездим по всему югу страны – от Токтогула, Аксы до Джалал-Абада, Оша и Баткена – посещаем первичные организации, встречаемся с активом, рассказываем о том, как будем участвовать в выборах, знакомим с решениями съезда», — заявил Абдрахманов.

Пресс-секретарь Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева сказала «Клоопу», что в партии не признают Абдрахманова и не будут отвечать на его заявления.

«Официально СДПК — это мы. Генеральная прокуратура уже возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Минюста, которые внесли изменения в реестр. Воспринимать Абдрахманова, как человека, имеющего отношение к СДПК — неправильно», — сказала Жолдубаева.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев исчез из руководства СДПК в базе данных минюста 18 апреля — его сменил Сагынбек Абдрахманов. Он потребовал от Атамбаева отдать ему устав, печать и другое движимое и недвижимое имущество партии.

Позже Генпрокуратура начала расследование из-за смены имени руководителя в базе данных Минюста.

Сейчас в самой большой партии страны произошел раскол на несколько частей. СДПК объявила себя оппозицией действующей власти, однако большинство депутатов во фракции поддерживают Жээнбекова.

Движение «СДПК без Атамбаева» появилось в середине 2018 года на фоне конфликта между Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым. На съезде движения 3 апреля Абдрахманова выбрали председателем. СДПК назвала съезд «шоу клоунов».

Сам Алмазбек Атамбаев покинул пост председателя СДПК 25 мая.