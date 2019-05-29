Редактор новости Анна Капушенко проходит свидетелем по уголовному делу о закупке загранпаспартов и ответчиком в суде. Она — член комиссии, которая на общественных началах изучала жалобы на состоявшиеся тендеры со стороны проигравших компаний или лиц. Это не повлияло на содержание материала.

В межрайонный суд Бишкека обратилась немецкая компания Mühlbauer ID Services GMBH, которая также участвовала в тендере по закупке загранпаспортов и предложила наименьшую цену.

Они попросили суд признать недействительным решение тендерной комиссии Госрегистрационной службы о победе компании Garsu Pasaulis в этом тендере.

Также компания попросила суд отменить решение независимой межведомственной комиссии по собственной жалобе. Суд встал на сторону истца.

«Признать недействительными решение тендерной комиссии ГРС и решение независимой межведкомиссии. Взыскать с ГРС и Департамента госзакупок в пользу компании Mühlbauer госпошлину в две тысячи сомов солидарно. Решение может быть обжаловано в течение 30 дней», — говорится в постановлении суда.

Garsu Pasaulis заявила, что обжалует решение суда. ГРС на момент публикации материала не прокомментировала решение суда.

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов осенью 2018 года и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.

После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.

Тогда же ГКНБ начал свое расследование, и в начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов.

Позднее спецслужбы сообщили, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера. Спецслужба оценила ущерб в 253 млн сомов. Чиновников ГРС задержали 16 апреля по обвинениям в «аффилированности» с Garsu Pasaulis.

Также с поста главы ГРС ушла Алина Шаикова. В ГРС считают, что сотрудники ведомства «действовали в рамках законодательства», а экономический ущерб государству не причинен, потому что договор с Garsu Pasaulis так и не был заключен.

В самой компании Garsu Pasaulis опровергают все обвинения ГКНБ Кыргызстана, называя их «абсурдными анонимными инсинуациями» и «саботажем амбициозных программ по развитию республики».