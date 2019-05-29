Прокурор Кумар Байдылаев сообщил 29 мая, что имущество премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева не будут проверять, потому что в прокуратуру не поступало заявлений для проверки.

Ранее Ирина Карамушкина, депутатка и соратница экс-президента Алмазбека Атамбаева, потребовала изъять имущество премьер-министра и президента Сооронбая Жээнбекова и их семей.

Она также заявила, что глава правительства «по неуточненным данным» владеет двумя коттеджами на Иссык-Куле, стоимостью около 400 тысяч долларов.

Требование Карамушкиной стало реакцией на уголовные дела против близкого сторонника Атамбаева и его бывшего телохранителя Дамиру Мусакееву. Его обвиняют в незаконном обогащении и подозревают, что он купил своей семье имущество на 20 млн сомов.

Мусакеева уже осудили на 5 лет лишения свободы по второму делу — за распределение служебных квартир.

На фоне этого и нескольких скандалов вокруг премьер-министра Карамушкина заявила, что надо проверить его имущество.

В мае стало известно, что Абылгазиев имеет родственные связи с замдиректором госкомпании «КТ Мобайл». Тогда же в соцсетях появилась информация, что зарплата руководства госкомпании якобы составляла 300 тысяч сомов.

После этого правительство обнародовало информацию о том, чем занимаются родственники Абылгазиева. В частности там говорилось, что дочь Абылгазиева учится в вузе Кыргызстана, однако журналисты выяснили, что она студентка колледжа в США. Тогда пресс-секретарь Абылгазиева заявил, что была «допущена неточность».

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