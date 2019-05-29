Дастан Догоев

Парламентарии единогласно проголосовали за назначение советника президента по цифровизации Дастана Догоева на пост главы Госкомсвязи.

Его кандидатуру предложил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, хотя с именем Догоева связано несколько скандалов.

Советник президента проходит свидетелем по делу о закупке биометрических загранпаспортов, который проводила ГРС. Следствие считает, что чиновники ведомства были «аффилированы» с выигравшей тендер компанией.

Догоев также был главой Государственной регистрационной службы менее года. Он ушел в отставку в феврале 2018 года. За время руководства Догоева ГРС оказалась в центре скандала.

Расследователи «Клоопа» выяснили, что на одном из правительственных серверов содержался негосударственный сайт samara.kg.

Этот сайт предположительно был связан с президентской кампанией кандидата Сооронбая Жээнбекова, который в итоге победил на выборах. Через samara.kg можно было получить доступ к персональным данным граждан страны.

Догоев был ключевым чиновником в этой истории — несмотря на доказательства со стороны журналистов и показания работников штаба кандидата, он отрицал наличие «Самары» в инфраструктуре правительственных серверов и ее связь с Жээнбековым.

ГРС провел внутреннее расследование менее чем за 48 часов и заявил, что сайт samara.kg никогда на их сервере не содержался.

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