«Если докажут, что я как премьер-министр, говорил кому-то, чтобы работали с моим бажа (сватом) или его сына посадили на должность, тогда я с моральной стороны понесу ответственность», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании парламента.

Это стало его ответом на заявление некоторых депутатов, которые посчитали, что Абылгазиев не имеет морального права находиться на должности главы правительства из-за скандала с госкомпанией «КТ Мобайл».

В мае стало известно, что замдиректора «КТ Мобайл» работал сын свата Абылгазиева Эрназар Рысалиев. Также в соцсетях распространилась информация о зарплатах руководства госкомпании в более 300 тысяч сомов.

Тогда Эрназар Рысалев ушел с должности замдиректора «КТ Мобайл», а его отец Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства».

Также из-за этого скандала Абылгазиев уволил руководителя и заместителя своего аппарата, а глава Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев ушел в отставку.