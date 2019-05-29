Чиновники на заседании Жогорку Кенеша. Фото: пресс-служба парламента

Депутаты парламента единогласно одобрили кандидатуру Санжара Муканбетова на пост министра экономики. Также парламентарии поддержали кандидатуру Эркинбека Чодуева на посту министра сельского хозяйства, хотя ранее фракция «Бир Бол» предложила на эту должность бизнесмена Тилека Токтогазиева.

Обоих чиновников предложил на эти посты премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Премьер-министр отклонил кандидатуру Токтогазиева, заявив, что у него не хватает опыта.

Теперь президент Сооронбай Жээнбеков должен подписать указ о назначении одобренных парламентом кандидатур министрами.

Санжар Муканбетов возглавлял Госслужбу по надзору и регулированию за финансовым рынком дважды в 2015 и 2018 году. Между назначениями он работал вице-премьер-министром.

Эркинбек Чодуев работает заместителем министра сельского хозяйства с 2014 года.

Предыдущие главы министерств ушли в отставку на фоне критики их работы. За пару дней до отставки главе Минсельхоза Нурбеку Мурашеву бизнесмены Кыргызстана вручили премию «Черная калоша» и назвали его «самым неэффективным» руководителем среди других министров.

Его критиковали за то, что он посоветовал фермерам высадить картошку, а осенью цена на нее упала ниже себестоимости.

Бывшего министра экономики Олега Панкратова критиковали за снижение инвестиций в регионы и лоббирование интересова табачных компаний, а также заявляли, что у него есть второй паспорт.