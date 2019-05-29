Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад о работе властей Кыргызстана по обеспечению безопасности женщин и девочек в стране. Отчет правозащитников вышел в годовщину убийства Бурулай Турдалы кызы, которая стала жертвой похищения для принудительного вступления в брак (ала-качуу).
В 2017 году кыргызские власти приняли закон об охране женщин и девочек от семейного насилия, однако из-за «слабой правоприменительной практики законодательства», многие из них по-прежнему остаются уязвимыми перед угрозой насилия.
«Вызывает возмущение то обстоятельство, что за год после убийства Бурулай правительство не приняло всех возможных мер для исполнения законов, которые могли бы спасти жизни женщин и девочек. Принятие законов – это хороший первый шаг, но этого совершенно недостаточно, чтобы обеспечить реальную защиту», — считает исследователь HRW по правам женщин Хиллари Марголис.
Власти «неэффективно» защищают женщин
Также в 2017 году правительство Кыргызстана должно было создать службу по контролю и предотвращению случаев семейного насилия, однако этого так и не сделали до сих пор.
Правозащитники призвали правоохранителей лучше реагировать на заявления пострадавших от насилия, а суды справедливо наказывать виновных.
По данным МВД Кыргызстана, за первые три месяца 2019 года в милиции зарегистрировали 2701 случай семейного насилия, две трети из них связаны с физическим насилием. Правозащитники недовольны тем, что в Кыргызстане нет официальных данных об «ала-качуу» и статистики по травмам в случае семейного насилия.
HRW назвали «позитивным» вступление в Кыргызстане в силу Кодекса о проступках, который начал действовать в стране с января 2019 года. В документе рассматривается уголовное наказание за семейное насилие, тогда как раньше такие случаи подпадали только под административное наказание.
Тем не менее, по мнению правозащитников, в законодательстве «остаются критические пробелы», а действия властей в защиту женщин и девочек «неэффективны и непоследовательны».
К примеру, с 2017 года жертвы семейного насилия могут получить охранный ордер — этот документ выдается милицией и запрещает насильнику общаться и контактировать со своей жертвой.
Однако правозащитники из HRW утверждают, что система охранных ордеров не работает так, как должна. Жертвам насилия по-прежнему трудно получить защиту властей.
«Неважно, даже если выдать [ордера] всем членам семьи, прописав там, что обидчику нельзя делать, [для них] это просто бумажка», — сказала руководительница кризисного центра в Оше.
Также из-за того, что в новом Кодексе о проступках предусмотрена возможность примирения сторон, в Кыргызстане остаются безнаказанными случаи семейного насилия и «ала-качуу».
«Правительство Кыргызстана не вправе уклоняться от ответственности за судьбу женщин и девочек. В этом случае участь Бурулай ждет все новых и новых женщин, которые могут не дождаться того, что гарантированно им законодательством», — заявляют в HRW.
Масштабы насилия в Кыргызстане
По данным на 2017 год, каждая четвертая женщина в Кыргызстане, которая когда-либо состояла в браке, была жертвой физического насилия. Восемнадцать процентов женщин подверглись сексуальному и эмоциональному насилию.
Более половины женщин, подвергшихся насилию, указали, что получали физические травмы. И только две из пяти женщин обратились после этого за помощью. В 98% случаев семейное насилие совершается мужем или бывшим супругом.
В 2017 году милиция выдала пострадавшим от семейного насилия 7323 охранных ордера. По данным Нацстаткома, в 2016 году за помощью в кризисные центры обратились 6823 пострадавших.