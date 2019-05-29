Также в 2017 году правительство Кыргызстана должно было создать службу по контролю и предотвращению случаев семейного насилия, однако этого так и не сделали до сих пор.

Правозащитники призвали правоохранителей лучше реагировать на заявления пострадавших от насилия, а суды справедливо наказывать виновных.

По данным МВД Кыргызстана, за первые три месяца 2019 года в милиции зарегистрировали 2701 случай семейного насилия, две трети из них связаны с физическим насилием. Правозащитники недовольны тем, что в Кыргызстане нет официальных данных об «ала-качуу» и статистики по травмам в случае семейного насилия.

HRW назвали «позитивным» вступление в Кыргызстане в силу Кодекса о проступках, который начал действовать в стране с января 2019 года. В документе рассматривается уголовное наказание за семейное насилие, тогда как раньше такие случаи подпадали только под административное наказание.

Тем не менее, по мнению правозащитников, в законодательстве «остаются критические пробелы», а действия властей в защиту женщин и девочек «неэффективны и непоследовательны».

К примеру, с 2017 года жертвы семейного насилия могут получить охранный ордер — этот документ выдается милицией и запрещает насильнику общаться и контактировать со своей жертвой.

Однако правозащитники из HRW утверждают, что система охранных ордеров не работает так, как должна. Жертвам насилия по-прежнему трудно получить защиту властей.

«Неважно, даже если выдать [ордера] всем членам семьи, прописав там, что обидчику нельзя делать, [для них] это просто бумажка», — сказала руководительница кризисного центра в Оше.

Также из-за того, что в новом Кодексе о проступках предусмотрена возможность примирения сторон, в Кыргызстане остаются безнаказанными случаи семейного насилия и «ала-качуу».

«Правительство Кыргызстана не вправе уклоняться от ответственности за судьбу женщин и девочек. В этом случае участь Бурулай ждет все новых и новых женщин, которые могут не дождаться того, что гарантированно им законодательством», — заявляют в HRW.