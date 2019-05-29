Главный редактор издания Асланбек Сартбаев сообщил об этом на своей странице в фейсбуке. «Генерал Данияр Абдыкаров отказался судиться со мной. Мужик», — прокомментировал это решение Сартбаев.

В интервью информагенству 24.kg Сартбаев пояснил, что их помирил экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов. Однако как именно Матраимов повлиял на решение Абдыкарова отказаться от иска к «Азия Ньюс», Сартбаев не объяснил.

Бывший замглавы МВД Данияр Абдыкаров обратился в суд 10 мая — он потребовал с газеты и главного редактора 10 млн сомов в качестве возмещения моральной компенсации. До этого издание публиковало статьи о нераскрытом деле об убийстве студентки Камилы Дуйшебаевой, которое произошло в 2014 году. Следствие по этому делу все еще продолжается.